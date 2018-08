Ulkoministeri Soini: Natoa on turha syyttää provosoinnista

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Naton toimintaa on turha syyttää provosoinnista, kun se puolustusliittona vastaa Venäjän voimapolitiikkaan. Suomelle on maan oman edun mukaista, että yhteistyö Naton kanssa on tiivistä, Soini sanoi suurlähettiläspäivillä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu arvosteli viime kuussa Suomen ja Ruotsin läheistä Nato-yhteistyötä. Shoigun mukaan se voi edellyttää Venäjältä vastatoimia.

Soini: Suomen on panostettava enemmän Afrikkaan

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Afrikan geopoliittinen asema ja mahdollisuudet on vihdoin tunnustettava myös Suomessa. Meillä ei ole enää varaa olla panostamatta Afrikkaan, Soini sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Soinin mukaan uutiset Afrikan konflikteista, huonosta hallinnosta sekä kehityshaasteista ovat sinänsä totta. Niiden varjoon jää kuitenkin se, että puolet maailman nopeimmin kasvavista talouksista sijaitsee juuri Afrikassa.

Nuorisossa on valtava potentiaali, mutta Afrikan nuoret lähtevät liikkeelle, jos heillä ei ole työpaikkoja ja tulevaisuudennäkymiä.

– Olen tiivistänyt asian niin, että meidän on valittava joko ihmiset tai tavarat, Soini sanoi.

– Eurooppaan suuntautuva muuttoliike on saatava hallittuihin uomiin, siihen ei ole nopeaa ratkaisua.

Soinin mukaan hyvin toteutettu kehitysyhteistyö on tässä yksi väline, mutta tärkeintä on taata Afrikan maille reilu kohtelu maailmanmarkkinoilla ja edistettävä niiden integroitumista maailmantalouteen.