Ulkopoliittisessa instituutissa kytee johtamisongelmia – osa henkilökunnasta moittii hallintokulttuuria "salailevaksi"

Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi) on kytenyt johtamisongelmia, mikä on heikentänyt tutkimuslaitoksen työilmapiiriä viime vuosina. Asia käy ilmi STT:n näkemästä instituutin sisäisestä muistiosta, jossa henkilökunta on koonnut yhteen kokemiaan epäkohtia. Osa työntekijöistä pitää instituutin hallintokulttuuria "salailevana" ja työsuhteita leimaa epävarmuus.

Johtaja Teija Tiilikainen kertoo, että ongelmista on keskusteltu hyvässä hengessä. Hän ymmärtää esimerkiksi määräaikaisiin tutkijasopimuksiin liittyvät huolet. Sopimusten määräaikaisuus perustuu siihen, että tutkimusohjelmien painotuksia arvioidaan säännöllisesti uudelleen.

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka rahoituksesta merkittävä osa tulee julkisista varoista.