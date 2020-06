United Brotherhoodin johtaja kertoi oikeudessa myyvänsä ruumisarkkuja – myönsi olleensa ryhmän toiminnassa ”jonkin aikaa”, mutta kiisti huumekaupat

Useista törkeistä rikoksista syytettyä United Brotherhoodin johtajaa on kuultu tänään aamulla huumesyytteestä, joka koskee 1,4 amfetamiinikilon välittämistä. Kuuleminen alkoi puolustuksen kysymyksillä, ja miestä pyydettiin kertomaan koulutuksestaan ja liiketoimistaan. Tero Holopainen kertoi olevansa koulutukseltaan merkonomi ja talonrakentaja.

Tänään käsillä olevan syytteen mukaan Holopainen olisi välittänyt Satu Anderssonille ja tämän kanssa tuomitulle miehelle amfetamiinia alkuvuodesta 2018.

Holopainen kiistää syytteen. Hän kertoi tuntevansa Anderssonin parinkymmenen vuoden takaa ja käyvänsä tämän kanssa kyllä kauppaa, mutta ei huumeista. Kauppatavarana on Holopaisen mukaan ollut koruja, autoja ja ruumisarkkuja. Hän sanoi myyneensä Anderssonille 10–15 arkkua.

Satu Andersson on Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun ja pitkään alamaailmassa vaikuttaneen Raimo Anderssonin leski. Andersson on aiemmin tuomittu vuosiksi vankilaan amfetamiinista, jonka välittämisestä Holopainen on nyt syytteessä. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Anderssonia on määrä kuulla todistajana tänään.

Grillausta ja sauno mista

Kuulemisessa syyttäjä halusi tietää yhdestä kerrasta, kun Holopainen vieraili Anderssonin luona. Syyttäjän mukaan ennen tapaamista ihmisten puheluista välittyi se, että amfetamiinia ei ollut, ja jotakin tai jotain odotettiin. Kun Holopainen oli käynyt Anderssonin luona, amfetamiinia oli saatavilla, syyttäjä sanoi. Holopainen toisti, ettei asia liity häneen ja että hänellä ei ole mitään tekemistä amfetamiinin kanssa.

Holopaista pyydettiin myös kertomaan omasta historiastaan United Brotherhoodissa. Syyttäjä Anna-Riikka Ruuth kysyi, kuinka kauan hän on ollut ryhmän toiminnassa.

– Jonkin aikaa, Holopainen vastasi.

Syyttäjä Ruuth pyysi tarkentamaan, kuinka kauan tarkalleen ja missä asemassa. Holopainen vastasi puhuvansa asiasta toisen syytteen yhteydessä.

Syyttäjä tiedusteli myös ryhmän säännöllisistä kokoontumisista ja jäsenten oleskelusta Tuusulassa sijaitsevalla kerhotilalla. Holopainen kertoi, että kokoukset järjestettiin vuoden 2018 loppuun asti aina keskiviikkoisin. Kokousten lisäksi kerhotiloissa on vietetty aikaa muun muassa grillaten ja saunoen, Holopainen sanoi.

Myönsi velanperinnän

Syyttäjä kysyi Holopaiselta tämän asunnosta löytyneestä muistitikusta, joka oli nimetty Holopaisen lempinimen mukaan. Tikulta saatiin syyttäjän mukaan palautettua poistettu merkintä, joka täsmäsi Holopaisen hallusta löytyneeseen paperilappuun. Sekä tikussa että lapussa oli merkintä "6 700" tietyn nimen tai sen alkukirjaimen kanssa. Syyttäjän mukaan merkintä liittyy huumeisiin ja velkaan.

Holopainen kiistää, että muistitikku olisi hänen. Lapussa ollut summa taas liittyy hänen mukaansa yhteen velkaan vuodelta 1999.

– Se ei liity millään tavalla tähän kyseisen asiaan, Holopainen sanoi.

Tähän syyttäjä kysyi Holopaiselta, onko tällä velanperintään liittyvää toimintaa.

– Harjoitatteko te jotain velanperintää? syyttäjä Ruuth kysyi.

– Kyllä, Holopainen vastasi.

Syyttäjä vaatii 13 vuoden vankeutta

Viime viikolla alkaneessa oikeudenkäynnissä on yhteensä kymmeniä syytettyjä, ja se kestää syksyyn asti. Holopaista syytetään 27 kilon yksittäisestä amfetamiinierästä ja muista pienemmistä huumemääristä.

Syyttäjän mukaan Holopainen on myös pessyt rikollista rahaa massiivisessa rakennusprojektissa. Porvoossa sijaitsevalle, bulvaanijärjestelyin hankitulle kiinteistölle on syyttäjän mukaan rakennutettu muun muassa kaksi omakotitaloa.

Lisäksi Holopaisen epäillään kerryttäneen raskasta aseistusta. Epäillyt ampuma-aserikokset koskevat muun muassa konepistoolien, kiväärien ja haulikkojen hallussapitoa. Aseita on syyttäjän mukaan löytynyt muun muassa Holopaisen vapaa-ajan asunnolta Lohjalta.

Syyttäjä vaatii Holopaiselle 13 vuoden vankeusrangaistusta. Puolustus on aiemmin kommentoinut, että kaikki syytteet tullaan kiistämään.