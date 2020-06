United Brotherhoodin johtajaa on määrä kuulla tänään oikeudessa 1,4 kilosta amfetamiinia – "En ole edes jutellut huumeista heidän kanssaan", syytetty sanoi poliisikuulustelussa

Useista törkeistä rikoksista syytetty United Brotherhoodin johtaja pääsee tänään ääneen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miestä syytetään muun muassa huumausaine- ja talousrikoksista. Syyttäjän mukaan hän on lisäksi pahoinpidellyt yhden jengin jäsenen sekä kerryttänyt raskasta aseistusta.

UB:n johtajan Tero Holopaisen puolustus on aiemmin kommentoinut, että kaikki syytteet tullaan kiistämään.

Tämän päivän kuuleminen liittyy huumesyytteeseen, jossa on kyse 1,4 amfetamiinikilon välittämisestä alkuvuonna 2018. Syytteen mukaan Holopainen välitti amfetamiinia muun muassa Satu Anderssonille, joka on aiemmin käräjillä ja hovissa tuomittu asiasta vuosiksi vankilaan. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Satu Andersson on Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun ja pitkään alamaailmassa vaikuttaneen Raimo Anderssonin leski.

Viime viikolla puolustus sanoi, ettei Holopaisella ole mitään tekemistä huume-erän kanssa. Poliisikuulustelussa Holopainen kertoi tavanneensa Anderssonia ja tämän kanssa tuomittua miestä muissa merkeissä. Hänen mukaansa huumeiden sijaan hän myi naiselle kultaista Suomen leijona -riipusta.

– En ole edes jutellut huumeista heidän kanssaan, Holopainen sanoi.

Syyttäjä vaatii 13 vuoden vankeutta

Viime viikolla alkaneessa oikeudenkäynnissä on yhteensä kymmeniä syytettyjä, ja oikeudenkäynti kestää syksyyn asti. Holopaista syytetään 27 kilon yksittäisestä amfetamiinierästä ja muista pienemmistä huumemääristä. Syyttäjän mukaan Holopainen on myös pessyt rikollista rahaa massiivisessa rakennusprojektissa. Porvoossa sijaitsevalle, bulvaanijärjestelyin hankitulle kiinteistölle on syyttäjän mukaan rakennutettu muun muassa kaksi omakotitaloa.

Lisäksi Holopaisen epäillään kerryttäneen raskasta aseistusta. Epäillyt ampuma-aserikokset koskevat muun muassa konepistoolien, kiväärien ja haulikkojen hallussapitoa. Aseita on syyttäjän mukaan löytynyt muun muassa Holopaisen vapaa-ajan asunnolta Lohjalta.

Syyttäjä vaatii Holopaiselle 13 vuoden vankeusrangaistusta.