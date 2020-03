Rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) johtajana pidettyä miestä vastaan on nostettu suuri määrä syytteitä vakavista rikoksista, kertoo syyttäjä Anna-Riikka Ruuth STT:lle.

Viranomaisten UB:n johtajana pitämää Tero Holopaista, 48, syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista, törkeästä rahanpesusta, törkeästä kätkemisrikoksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ryöstöstä ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.

Yhteensä samassa kokonaisuudessa on liki 40 syytettyä, joista ainakin osaa syytetään vakavista rikoksista, kuten törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä ampuma-aserikoksista, Ruuth kertoo.

Rikosten epäillään tapahtuneen Uudellamaalla. Asian käsittelyn on määrä alkaa 31. maaliskuuta Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Ruuthin mukaan ainakaan toistaiseksi ei ole päätetty, että koronavirus vaikuttaisi käsittelyyn. Koronavirus on tuonut viime päivinä muutoksia tuomioistuinten toimintaan ja osa istunnoista on peruttu. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeus kertoi, että kaikki istunnot perutaan noin kuukauden ajaksi, lukuun ottamatta istuntoja, "joiden käsitteleminen on asian laadun vuoksi välttämätöntä".

Syytteiden nostamisesta kertoi aiemmin Yle.

Epäillään rakennuttaneen Porvooseen kaksi omakotitaloa rikollisilla rahoilla

Holopainen on UB:n perustajajäsen ja johtanut sitä viimeistään vuodesta 2016 lähtien. Keskusrikospoliisi on kertonut aiemmin tutkinnasta, että johtajan epäillään olleen tosiasiallinen rikoshyödyn saaja jengin tekemäksi epäillyissä rikoksissa. Lisäksi hänen epäillään organisoineen ryhmän rikollista toimintaa, päättäneen jäsenten siirroista ja erottamisista sekä ohjeistaneen jäseniä viranomaisten kanssa toimimisessa.

Poliisi on epäillyt, että Holopainen on välittänyt noin 30 kiloa amfetamiinia ja yli tuhat ekstaasitablettia. Rikoshyödyn epäillään olevan yli 500 000 euroa. Lisäksi Holopaista on epäilty kahden vuoden aikana yhteensä 60 aseen hallussapidosta.

Rahanpesuasia liittyy siihen, että Holopaisen epäillään ostaneen vuonna 2010 monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta kiinteistön Porvoon Ilolasta ja rakennuttaneen sinne myöhemmin kaksi noin 200-neliöistä omakotitaloa ja autotallin, rikoksista saaduilla rahoilla.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tammikuussa UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon.