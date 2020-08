United Brotherhoodin johtajaksi epäillyn miehen mukaan jäsenten huumeidenkäytön valvominen virtsatesteillä oli veljeyttä: "Pidetään toisista huolta, kun joillain lähtee vähän laukalle"

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkettiin keskiviikkona käsittelyä syytteestä, jonka mukaan 48-vuotias mies olisi liivijengi United Brotherhoodin (UB) johtaja ja yksi sen perustajajäsenistä.

Jengipomoksi epäilty Tero Holopainen kiisti kuulemisessaan olleensa United Brotherhoodin perustajajäsen. Holopaisen mukaan hän oli vankilassa, kun UB perustettiin vuonna 2010 ja hän liittyi kerhoon vapautumisensa jälkeen vuonna 2011.

Syyttäjä katsoo Holopaisen olleen yksi UB:n perustajajäsenistä ja kuuluneen kuusijäseniseen neuvostoon, joka johti UB:ta sen perustamisen jälkeen. Syyttäjän mukaan Holopainen on johtanut viimeistään vuoden 2016 alusta UB-organisaatiota valtakunnallisesti.

Holopainen myöntää liittyneensä neuvostoon vuoden 2011 loppupuolella, mutta kiistää johtaneensa UB:ta.

Holopaista vastaan nostettu syyte järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta on osa laajaa juttukokonaisuutta, joka koskee niin United Brotherhoodia kuin sen johtajaa. Holopainen kiistää syytteen.

Syyttäjän mukaan Holopaisen johdolla on myös perustettu UB:n alaisuuteen Bad Union -ryhmä (BU). Holopainen itse kertoi olleensa vastahakoinen koko BU:n perustamisen suhteen.

– Se ehdotus tuli heiltä, jotka siihen BU:hun menivät. He halusivat olla mukana kerhotoiminnassa, mutta eivät jäsentoiminnassa. Tästä äänestettiin. Minä äänestin vastaan, mutta enemmistö voitti, Holopainen sanoi.

Syyttäjä: Käskyjen noudattamisvelvollisuutta tehostettu väkivallan uhalla

Syyttäjä katsoo Holopaisen päättäneen jengipomona muun muassa UB:n yleisestä organisoinnista ja toimintatapojen luomisesta. Syytteen mukaan Holopainen on tehostaakseen käskyjensä noudattamisvelvollisuutta käyttänyt tai vähintään uhannut käyttää väkivaltaa muita jäseniä kohtaan.

– Toimintamalli näiden rikosten tekemiseen on rakennettu niin, että Holopainen niin sanotusti säästyy rikossyytteiltä, sanoi syyttäjä Anna-Riikka Ruuth käräjäoikeudessa tiistaina.

Holopainen puolestaan sanoi kuulemisessaan, että UB:ssa ei ole ollut johtajia sen jälkeen, kun neuvosto lakkautettiin vuonna 2015. Sen jälkeen kaikki UB:n osastot Suomessa olivat keskenään samanarvoisia.

– Jokaiseen kaupunkiin tuli puhemies, jonka tarkoitus oli pitää äänestykset. Jokainen kerho aina äänesti, kaikesta äänestettiin. Jokaisella jäsenellä oli yksi ääni, Holopainen kertoi.

– Jokainen kaupunki äänesti ensin sisäisesti, ja sitten äänestettiin kaupunkien kesken.

Holopainen: Virtsatesteistä äänestettiin

Syytteen mukaan Holopaisen valta jengipomona on ulottunut vahvasti myös jäsenten henkilökohtaiseen elämään. Holopainen on syyttäjän mukaan esimerkiksi määrännyt jäseniä ainakin kahdesti huumeiden käyttökieltoon, jota hän on valvonut virtsatestien avulla.

Syyttäjä uskoo, että toimenpiteet tehtiin, jotta kerhossa olevat "pysyvät kuosissa ja pystyvät suorittamaan rikoksia mokaamatta".

Holopainen kertoi ehdottaneensa virtsatestejä, mutta niiden toteuttamisesta äänestettiin.

– Ensin äänestettiin kaikkien kaupunkien kanssa, että ruvetaan tekemään tällaisia, kun porukalla menee vähän liian kovaa, Holopainen sanoi.

– Nuo virtsakokeet ovat oikeasti sitä veljeyttä, pidetään toisista huolta, kun joillain lähtee vähän laukalle.

Syyttäjän mukaan tilakuuntelun pelossa UB:n kerhotiloissa on viestitty puhumisen sijaan paperilapuilla, jotka on myöhemmin poltettu tai syöty.

– Jos kaksi henkilöä kommunikoi ja tilassa on 20 ihmistä, ja nämä ovat heidän henkilökohtaisia asioitaan, niin minä itse kirjoitan mieluummin paperille. Toisekseen, siellä (kerhotilalla) soi isolla musiikki, Holopainen sanoi.

Syyttäjä myös kysyi Holopaiselta, mitä UB on käytännössä tehnyt toimintansa aikana.

– Ollut olemassa. Juhlinut, Holopainen vastasi.

Puolustus vetoaa Holopaisen "mauttomaan huumoriin"

Osassa syyttäjän oikeudessa esittelemissä tallenteissa Holopainen sanoi vetävänsä jotain "koteloon" tai hakkaavansa jonkun kuoliaaksi. Holopaisen oikeusavustajan Ilkka Ukkosen mukaan kyse on Holopaisen "hieman mauttomasta" huumorista.

– Kaiken väitetyn Holopaisen uhkailun väkivallalla, määräilyn ja muun esitetyn tematiikka kuitenkin pyrkii siihen, etteivät ihmiset sekoile ja tee tyhmiä tekoja, Ukkonen sanoi.

Syyttäjä puolestaan oli sitä mieltä, että ihmiset ilmiselvästi pelkäävät Holopaista ja tämän väkivallan käyttöä.

– Jos ei toimita hänen haluamallaan tavalla, saa henkilö turpaansa tai lentää pihalle (kerhosta), syyttäjä totesi loppulausunnossaan.

Ukkonen taas vaati loppulausunnossaan, että Holopaista vastaan nostettu syyte järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta hylätään. Hänen mukaansa syyttäjä ei ole esimerkiksi osoittanut, että Holopainen olisi ollut johtajan asemassa.

Syyttäjä vaatii 13 vuoden vankeutta

Periaatteessa syyttäjä ja puolustus vääntävät peistä siitä, pitääkö Holopaista vastaan nostettu syyte järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sisällään samoja elementtejä kuin muut häntä vastaan nostetut, ankarammin rankaistavat syytteet. Jos näin on, ei osallistumisrikoksesta voida tuomita. Rikoslaissa nimittäin säädetään, että osallistumisrikosta ei voi soveltaa, jos samasta teosta säädetään muualla laissa yhtä ankara tai ankarampi rangaistus. Osallistumisrikoksesta voidaan tuomita vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Laajassa United Brotherhoodia ja sen johtajaa koskevassa juttukokonaisuudessa Holopaista syytetään myös muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ampuma-aserikoksista ja törkeästä rahanpesusta. Syyttäjä vaatii hänelle 13 vuoden vankeutta.

Ukkonen on kommentoinut aiemmin, että Holopainen tulee kiistämään kaikki syytteet.

Poliisihallitus ja erikoissyyttäjä ajavat UB:n lakkauttamista. Tammikuussa UB ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union määrättiin väliaikaiseen toimintakieltoon. Lakkauttamisasiaa on määrä käsitellä syksyllä.