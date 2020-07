United Brotherhoodin kerhotilaan asennettiin kamerat kotietsinnän yhteydessä – syyttäjän mukaan näin saatiin merkittävää tietoa ryhmästä, joka pyrkii viimeiseen asti suojaamaan johtajaansa

Syyttäjä vaatii United Brotherhoodia (UB) koskevassa oikeudenkäynnissä lähes 20 syytetylle kovempia rangaistuksia rikollisryhmään kuulumisen takia. Syyttäjän mukaan esimerkiksi huume- ja ampuma-aserikoksia on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Syyttäjän asiaesittely keskittyi pitkälle ryhmää ainakin nelisen vuotta johtaneen Tero Holopaisen asemaan.

– Holopainen on pyramidin korkeimmalla tasolla. Käskyt valuvat ylhäältä alaspäin, ja alimmalla tasolla olevat joutuvat ottamaan isoimpia riskejä, syyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi tiistaina oikeudessa.

Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin säännöissä lukee, että ryhmän etu menee yksilön edun edelle. Tällä perusteella on aiemmin katsottu, ettei jäsen tai ryhmään pyrkivä kokelas voi tehdä vakavia rikoksia oma-aloitteisesti tai tavoitella niillä hyötyä vain itselleen. Syyttäjän mukaan rikoksista saatu hyöty on valunut Holopaiselle.

Holopainen kiistää koventamisperusteen ja sen, että olisi johtanut ryhmää.

– Tero Holopainen on ollut United Brotherhoodin jäsen mutta kiistää olleensa United Brotherhoodin johtaja tai edes olleensa United Brotherhoodissa muita jäseniä korkeammalla tasolla, hänen kirjallisessa vastauksessaan sanotaan.

KRP asensi kotietsinnässä kamerat kerhotilaan

Syyttäjän mukaan Holopainen oli perustamassa United Brotherhoodia vuonna 2010 ja nousi sen johtoon viimeistään vuoden 2016 alussa. Holopaisen johdolla on syyttäjän mukaan perustettu Bad Union, joka toimii esimerkiksi rekrytointikanavana United Brotherhoodille. Bad Unionin jäsenet ovat syyttäjän mukaan United Brotherhoodin täysjäsenten määräysvallassa ja heille esimerkiksi sälytetään riskialttiita tehtäviä.

Syyttäjän mukaan tehtävänjako näkyy muun muassa siinä, että vankilaan on joutunut paljon alemmassa asemassa olevia ihmisiä. Ryhmän organisoitumisesta ja toimintakyvystä taas kertoo syyttäjän mukaan se, että kun joku jäsenistä on jäänyt kiinni, rikollinen toiminta ei ole loppunut. Syyttäjän mukaan kiinni otettujen tilalle on löytynyt uudet tekijät ja lisäksi rikoksia on tehty myös vankilan muurien sisältä.

UB:n hierarkkinen rakenne on syyttäjän mukaan suojannut Holopaista niin hyvin, että toimintaan päästiin kunnolla käsiksi vasta, kun Helsingin-osaston Tuusulassa sijaitsevaan kerhotilaan ja sen ulkopuolelle asennettiin kamera- ja kuuntelulaitteet.

– Paras näyttö on saatu siitä, että kamerat ja kuuntelulaitteet ovat olleet kerhotilojen sisäpuolella, Ruuth sanoi.

KRP:n mukaan laitteet asennettiin viime vuoden tammikuussa tilaan tehdyn kotietsinnän yhteydessä. Tällöin KRP tutki epäiltyä huumeiden välitystä Helsingin- ja Turun-osaston välillä.

Syyttäjän mukaan Holopaisen lisäksi United Brotherhoodin toiminta ja ryhmän johto kulminoituu Tuusulassa sijaitsevaan kerhotilaan. Siellä on syyttäjän mukaan paitsi tavattu ja sovittu rikoksista, myös säilytetty esimerkiksi aseita ja huumeita.

UB:n säännöt kirjallisena todisteena

Syyttäjä vetoaa muun muassa United Brotherhoodin kirjoitettuihin sääntöihin. Niiden mukaan ryhmän toiminnasta voi erota ”hyvällä tai pahalla”. Jäsenelle ero maksaa enintään 5 000 euroa ja kokelaalle 2 500. ”Eläkkeelle” jäämisestä päättää ryhmän johto, ja uudet kokelaat hyväksytetään jäsenillä, kirjoitetaan syyttäjän kirjallisena todisteena olevissa säännöissä, jotka on vuonna 2012 löydetty Oulun-osaston kerhotilasta.

Säännöt määräävät myös jäsenten käytöksestä. Niiden mukaan jäsenet eivät saa tapella keskenään ja julkisilla paikoilla pitää käyttäytyä fiksusti eikä esimerkiksi haastaa riitaa.

– Tunnukset päällä edustetaan koko firmaa, ei itseään, säännöissä sanotaan.

Säännöt määräävät myös jäsenten päihteiden käytöstä. ”Viihteellä” saa olla enintään kaksi vuorokautta viikossa. Kokouksissa pitää olla selvin päin, eikä tunnukset päällä saa sammua.

Muiden jäsenten vaimoihin tai tyttöystäviin ei sääntöjen mukaan saa koskea, entisiin kumppaneihin ei ilman jäsenen suostumusta.

Todistajana oikeudessa kuultu KRP:n järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntija Kimmo Kylmäkoski sanoi, että sääntöjen rikkomisesta on seurannut sanktio, joka voi olla lievimmillään nuhtelu, vakavimmillaan väkivaltaa. Kylmäkosken tiedossa ei ole, että ketään olisi sääntörikkomuksen takia tapettu.

Syyttäjä: Yhteensä 100 - 150 jäsentä

Syyttäjän mukaan United Brotherhood on toiminut yhtäjaksoisesti sen perustamisesta lähtien aina tämän vuoden alkuun. Tällöin ryhmä ja sen alaisuudessa oleva Bad Union määrättiin väliaikaiseen toimintakieltoon. Kielto on osa ryhmään kohdistuvaa lakkauttamisvaatimusta, jonka käsittely jatkuu syksyllä.

United Brotherhoodilla ja Bad Unionilla on syyttäjän mukaan ollut 100–150 jäsentä. Kylmäkoski sanoi, että jäsenmäärä on vuosien varrella liikkunut sadan molemmin puolin.