Unkari vahvistaa paimenkirjeiden lähettämisen maan poikkeustilajärjestelyjä kritisoineille – "tämä on hyvä hetki pyytää anteeksi"

Unkarin hallituksen kansainvälisen viestinnän toimisto vahvistaa STT:lle, että se on lähettänyt anteeksipyyntöä vaativia kirjeitä maan hallintoa kritisoineille tahoille.

Kirjeet liittyivät Unkarissa maaliskuun lopulla hallitukselle annettuihin poikkeusvaltuuksiin. Hallitus sai tuolloin toistaiseksi voimassa olevan valtuudet hallita maata ohi parlamentin, mikä herätti myös kansainvälistä kritiikkiä ja huolta maan demokratian tilasta.

Esitykset poikkeusvaltuuksien purkamisesta annettiin tällä viikolla, ja niiden myötä poikkeustilan odotetaan poistuvan kesäkuun loppupuolella. Toimiston mukaan maan demokratian tilaa arvioitiin väärin perustein.

– Olemme jakaneet kirjettä usean diplomaattiedustustomme kautta niille mediajulkaisuille ja muille kansainvälisille tahoille, jotka levittivät tätä perusteetonta kritiikkiä, ehdottaen heille, että tämä on hyvä hetki pyytää anteeksi, toimisto kirjoittaa vastauksessaan.

Tutkija seisoo kritiikin takana

STT kertoi eilen, että Turun yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen on saanut kirjeen, jossa häneltä pyydetään anteeksipyyntöä siitä, että hän on kutsunut Unkaria koronakriisin keskellä diktatuuriksi. Kirjeestä kertoi ensin Lännen Media.

Nyyssönen toisti STT:lle kritiikkinsä poikkeustilalain epämääräisyydestä ja huomautti, että ilmankin sitä maan valtapuolueella Fideszillä on maan parlamentissa kahden kolmasosan enemmistö.

– (Poikkeusvaltuuksista tehdyssä) lakiesityksessä viitattiin muun muassa sellaiseen tilanteeseen, että täytevaaleja ei voida järjestää. Käytännössä se sementoi sen tilanteen ja kun siinä ei sanottu, kuinka pitkäksi aikaa, niin minusta tällainen yksinvaltainen tulkinta oli mahdollista tehdä, hän sanoi.

Helsingin Sanomat on kertonut, että anteeksipyyntöä vaativia kirjeitä on saanut myös europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.), Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja Helsingin Sanomat itse. Myös Yle on kertonut saaneensa anteeksipyyntöä vaativan kirjeen.

Nyyssönen oletti perjantaina, että kirjeissä on kyse Suomea laajemmasta kampanjasta.