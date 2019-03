Unkarin Orban lähetti EPP-ryhmän puoluejohtajille pahoittelukirjeen – Orpo: Kirjeet eivät enää auta

Unkarin pääministeri Viktor Orban on lähettänyt pahoittelukirjeen europarlamentin EPP-ryhmän puoluejohtajille. Orban pahoittelee, että kutsui EPP:n hajaannusta haluavia tahoja "hyödyllisiksi idiooteiksi", jotka auttavat vasemmistoa vahvistumaan Euroopassa.

– Se (hyödylliset idiootit) on lainaus Leniniltä, ja tarkoitukseni oli kritisoida sillä tietynlaista politiikkaa, ei tiettyjä poliitikkoja. Täten pahoittelen, jos koitte lainauksen henkilökohtaisesti loukkaavana, Orban kirjoittaa.

Orban myös pyytää kirjeessä, että vaatimusta sulkea hänen Fidesz-puolueensa EPP:stä harkittaisiin uudelleen. Hän myöntää Fideszillä olevan eriäviä mielipiteitä muiden puolueiden kanssa esimerkiksi muuttoliikkeestä.

– En kuitenkaan pidä kohtuullisena, että erimielisyydet selvitetään erottamalla puolue poliittisesta perheestämme, Orbanin kirjeessä sanotaan.

EPP:hen kuuluvan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tviittaa saaneensa Orbanin kirjeen.

– Olen saanut Viktor Orbanilta kirjeen, jossa hän pyytää meitä harkitsemaan uudelleen esitystä erottaa Fidesz EPP:stä. Tässä vaiheessa kirjeet eivät enää auta. Fideszin pitäisi osoittaa sitoutumisenta EPP:hen teoillaan. Näin ei ole käynyt. Kokoomus ei vedä pois esitystään Fideszin erottamisesta.

Useat jäsenpuolueet erottamisen kannalla

Euroopan kansanpuolue EPP:n on määrä käsitellä Fideszin erottamista tässä kuussa. Europarlamentin suurimman ryhmän EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul on kertonut aiemmin, että 12 jäsenpuoluetta yhdeksästä maasta on esittänyt, että Fidesz erotetaan määräaikaisesti tai lopullisesti.

Taustalla ovat Fideszin ja Orbanin EU-vastaiset linjaukset, jotka ovat pitkän aikaa olleet kiusallinen kysymys Euroopan kansanpuolue EPP:lle. Tilanne muuttui entistä kiusallisemmaksi, kun Unkarin hallitus aloitti helmikuussa siirtolaisvastaisen mediakampanjan, jonka julisteisiin se oli painanut muun muassa EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kasvot.