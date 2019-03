Uraäitien yhdistys haluaa pysäyttää työelämän aivovuodon – "Miksi kenenkään ammattitaito valuisi pois lapsivesien mukana?"

Urahenkisiä äitejä yhdistävä yhdistys Mothers in Business MiB ry haluaa muuttaa ajattelutapaa, jolla äitiys työelämässä nähdään.

Yhdistyksen Work Like a Mom -kampanjalla pyritään muistuttamaan, ettei äitiys saa olla kenenkään uran esteenä. Päinvastoin äitiys tulisi yhdistyksen mukaan nähdä voimavarana, joka on valjastettava paremmin käyttöön myös työelämässä.

– Työ- ja perhe-elämä ovat saman arjen kaksi puolta, ja niiden yhdistämisen tulee olla palkitsevaa ja perheiden hyvinvointia tukevaa yhtä lailla kaikille sukupuolille, MiBin hallituksen puheenjohtaja Annica Moore sanoo.

Yhdistys on huolissaan siitä, että suomalainen työelämä kärsii aivovuodosta, jossa äitien osaamista ei osata täysimääräisesti hyödyntää. MiB ry:n mielestä paras tapa parantaa tilannetta olisi seuraaavan hallituksen toteuttama rohkea perhevapaauudistus.

– Perhevapaiden korvamerkitseminen isälle on tehokkain keino edistää isien mahdollisuutta antaa oma, tasavertainen hoitopanoksensa lastensa elämään, Moore painottaa.

Work Like a Mom -kampanjan on suunnitellut ja toteuttanut Vapa media. Kampanjan tavoitteena on nostaa samaistuttavasti ja huumorin keinoin esiin äitien kohtaamia ennakkoluuloja ja syrjintää työelämässä.

– Work Like a Mom -konseptilla halusimme kiinnittää huomion niihin asioihin, joita naiset työelämässä kohtaavat jatkuvasti, mutta jotka ovat niin syvällä rakenteissa, että niihin ei edes haluta kajota. Miksi kenenkään ammattitaito ja uskottavuus valuisi pois lapsivesien mukana?” sanoo Jenni Valtiala, Vapan Creative & Business Design Director.