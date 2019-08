Urheiluakatemian toiminta laajenee Keuruulle syyskuussa, keskustelua käydään Muuramesta

Jyväskylän Urheiluakatemian toiminta leviää uudelle paikkakunnalle eli Keuruulle syyskuussa. Jyväskylä on maakunnan akatemiatoiminnan keskus, ja ennen Keuruuta toiminta on pyörähtänyt Keski-Suomessa käyntiin Äänekoskella ja Jämsässä.

Valtakunnallisesti urheiluakatemioissa on mukana lähes 10 000 urheilijaa 160 yläkoulussa.

Urheiluakatemia on urheilijan polun tukiverkosto kilpa- ja huippu-urheilu-uralle tähtääville nuorille. Tavoitteena on, että lahjakkaalla urheilijalla on mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen.

Jyväskylän Urheiluakatemiaan kuuluu noin 1 150 urheilijaa ja yli 40 ammattivalmentajaa, noin 50 asiantuntijaa ja 12 oppilaitosta. Palvelu- ja viestintäkoordinaattori Heli Nieminen on iloinen Keuruun mukaantulosta.

– Sitä on noin vuosi suunniteltu. Päälajit ovat jääkiekko ja jalkapallo. Keuruulla lähdetään liikkeelle maltillisesti. Vastaavia keskusteluja on käyty muun muassa Muuramen kanssa, Nieminen sanoo.

Keuruun yläkoulun rehtori Jukka Oikariselle junnujalkapallotoiminta on omakohtaisesti tuttua huoltajana. Koulun aulassa istuu liikunnallisen oloinen kolmikko Kerttu Alamäki, Oona Eerola ja Helmi Kankaanpää. 8C-luokan tytöt pelaavat jalkapalloa KeuPassa.

– Olen pelannut kuutisen vuotta. Meidän joukkue on hitsautunut hyvin yhteen. Eipä ole tällä kentällä potkittu ala-asteen jälkeen, sanoo Alamäki astellessaan kuvausta varten alakoulun urheilupaikalle.

– Paljon me ollaan yhdessä menty eteenpäin ja pärjätään peleissä tosi hyvin, Eerola toteaa.

– Alkava akatemia tuo lisätreenin koulun yhteyteen, ja se on todella hyvä juttu, Kankaanpää pohtii.

Lajivalinnat ovat Keuruulla ymmärrettäviä. Jääkiekossa KeuPa on valtakunnallinen ilmiö, ja jalkapallossa juhlitaan 70 vuotta ensi vuonna. Toiminnan alkamisesta rehtori Oikarinen jakaa kiitosta asiaa määrätietoisesti edistäneelle sivistysjohtaja Marika Savukoskelle.

Rehtori astelee ministadionin toiseen maaliin, ja neitokolmikko laukoo puolikentästä. Vedoista löytyy sekä suuntaa että painavuutta.

– Viimeksi olin maalivahtina lukiossa, Oikarinen muistelee.

– Akatemiapäätökset saatiin valmiiksi helmikuussa ja tieto on kulkenut vanhemmille Wilman kautta. Koulu tarjoaa jääkiekkoilijoille ja jalkapalloilijoille harjoituspaikan ja valmentajan kerran viikossa, Oikarinen sanoo.

Jalkapalloa valmentaa KeuPan pelaaja Markus Ilmarinen ja kiekkoa Jarkko Savukoski.

– Molemmat muistavat opettajina myös opintojen merkityksen. Pelaajille toisen valmentajan näkökulma on aina rikkautta. Yksilölajien urheilijoille tarjoamme asiantuntijaluentoja.

– Keuruulla mukana on 33 urheilevaa koululaista. Aloitamme varovaisesti ja katsotaan, miten saadaan kokonaisuutta kehitettyä jatkossa, Oikarinen kertoo.