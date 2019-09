Urheiluministeri Kosonen kaipaa lisää sponsorirahaa: "Pitää löytää ratkaisuja yksityiseltä puolelta."

Suomalaisten huippu-urheilijoiden apurahat pärjäävät hyvin pohjoismaisessa vertailussa. Yksityistä sponsorirahaa Suomesta sen sijaan löytyy selvästi vähemmän kuin naapurimaista.

– Huippu-urheiluun laitetaan kelpo määrä julkista rahaa. Yksityistä sponsorirahaa meillä on aika vähän. Muut Pohjoismaat menevät tosi lujaa ohi, kertoo kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen (kesk.).

Kososen mukaan ammattimainen urheileminen, varsinkin yksilölajeissa, on miltei mahdotonta, jos urheilija ei ole maailman huippu.

– Siihen pitää löytää ratkaisuja yksityiseltä puolelta.

Valmentajat tekevät työtä palkatta

Kosonen nostaa esiin myös valmentajien roolin erityisesti yksilöpuolella. Usea huippu-urheilijan valmentaja tekee työtä omasta hyvästä tahdostaan,

– Joukkuepuolella ammattimaisuus on pidemmällä, mutta Suomessa on monia yksilölajeja, joissa valmentaja ei saa välttämättä mitään korvausta työstään, urheiluministeri sanoo ja huomauttaa tietävänsä asian harvinaisen hyvin.

Huippuja tulee ja menee

– Kyllähän meillä hiihdossa on erittäin hyvä tilanne. Tämä pitää nähdä niin, että huippuja tulee ja menee, mutta pienessä maassa perinteisissäkään lajeissa aina ei voida olla huipulla, Kosonen vastaa kysymykseen huippu-urheilun tilasta.

Valmennuksen ohella Kosonen nostaa esiin valmennuskeskukset. Niiden olosuhteita on parannettava eri lajeissa.

Suomessa tuijotetaan liikaa yhteen lajiin

Kosonen on huolissaan nuorten liikkumattomuudesta, jonka useat tutkimukset osoittavat. Hänestä vastuu tästä on päiväkodeilla, kouluilla, vanhemmilla ja urheiluseuroilla, jotka tekevät koko ajan hyvää työtä. Lisäksi hän kehuu Liikkuvaa koulua, jossa melko pienillä satsauksilla on saatu huikeita tuloksia.

– Suomessa on liiaksi yhteen lajiin suuntautunut katsantokanta. Lasten ja nuorten pitäisi päästä nykyistä enemmän kokeilemaan eri lajeja ja löytää itselle sopiva laji.

Monen nuoren liikuntaharrastus päättyy noin 15-vuotiaana, kun harrastaminen urheiluseurassa muuttuu ammattimaiseksi.

– On ilmiselvää, että motivaation pitää olla kova, jotta nuori jaksaa sitä rumbaa. Siksi pitää olla matalan kynnyksen ja kuntoilijavaihtoehtoja. Tässä on tehtävää. Kaikkien ei tarvitse tähdätä huippusuorituksiin.