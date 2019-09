Urpilainen tyytyväinen salkkuunsa: Haastava tehtävä, painoarvoa löytyy – Rinne kuvaa Urpilaisen salkkua äärimmäisen tärkeäksi

Jutta Urpilainen (sd.) sanoo olevansa erittäin tyytyväinen tulevaan salkkuunsa EU-komissiossa. Hän pitää tehtävää sekä haastavana että painavana.

– Itse hahmotan tämän niin, että minulla on käytössäni komission suurin pääosasto (ulkosuhteet), jolla on noin 10 prosenttia työntekijöistä ja kolmanneksi suurin osa EU:n budjetista, Urpilainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Urpilaisesta tulee uuden komission kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari.

Urpilainen näkee, että tehtävä linkittyy vahvasti tämän sukupolven suuriin tulevaisuushaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Pääpaino on kestävän kehityksen kysymyksissä, mutta myös siinä, miten lähialueille, kuten Afrikkaan, rakennetaan uudenlaista kumppanuutta, jossa myös yksityinen sektori on aktiivisesti mukana.

– Afrikka on meille monella tapaa tärkeä manner. Jos haluamme vaikuttaa maahanmuuttoon tulevaisuudessa, meidän tulee kyetä parantamaan olosuhteita lähtömaissa, lievittää konflikteja ja luoda työpaikkoja, niin että afrikkalaiset nuoret näkevät toivoa myös omalla mantereella, eivät pelkästään ulkomailla, Urpilainen sanoi.

Urpilainen ei halunnut kommentoida, oliko hänelle jossain vaiheessa tarjolla myös muita salkkuja.

Urpilaisen tuleva salkku EU-komissiossa vastaa pääministeri Antti Rinteen (sd.) toiveita. Rinne sanoo, että nykyisessä maailmantilanteessa, jossa sääntöperäinen maailma on haastettuna ja kauppasodat käynnissä uhkaavana ja kun maailmanrauhassakin on tehtävää, salkku on äärimmäisen tärkeä.

Salkku on hänestä myös taloudellisessa mielessä tärkeä, sillä sitä kantavalle komissaarille tulee kolmanneksi suurin budjetti EU:ssa.

Urpilaisen salkusta kaavailtiin ensin Afrikka-salkkua

Pitkään jatkunut arvailu saatiin päätökseen tänään, kun EU-komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi salkkujaon Brysselissä.

Urpilaisen salkusta kaavailtiin ensin Afrikka-salkkua, mutta von der Leyenin mukaan hän luopui ajatuksesta keskusteltuaan Afrikan unionin edustajien kanssa. Afrikka-komissaari olisi hänen mukaansa koettu syrjivänä.

– Sen takia Jutta Urpilaisella on tämä laaja portfolio, joka sisältää taloudellisen yhteistyön lähialueidemme kanssa, von der Leyen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Urpilaisen mukaan hänen tehtävässään yhdistyvät talous sekä ulkosuhteet.

– Käytössä on komission suurin pääosasto ja EU-budjetin kolmanneksi suurin sektori. EU on globaalin kehityspolitiikan jättiläinen, joka vastaa noin puolesta koko maailman kehitysavusta, Urpilainen kertoo tiedotteessaan.

Uuteen komissioon tulee vain 27 jäsentä, koska Britannia ei ole lähettänyt omaa ehdokastaan. Von der Leyenin mukaan Britannialla on oltava komissaari, jos maa ei eroakaan lokakuun lopussa.

Von der Leyen nostaa johtoon kahdeksan varapuheenjohtajaa.

Komissaarit parlamentin valiokuntien tentittäviksi

Uusi komissio aloittaa viisivuotisen kautensa tällä tietoa 1. marraskuuta. Komissaarit käyvät sitä ennen parlamentin valiokuntien tentittävänä, minkä jälkeen Euroopan parlamentti äänestää koko komission luottamuksesta. Vaikeuksia saattaa olla luvassa ainakin Romanian ja Unkarin ehdokkaille, jotka ovat olleet puolustamassa maidensa oikeusvaltiohuolia nostattaneita uudistuksia.

Urpilainen on ensimmäinen nainen Suomen komissaarina. Hänen edeltäjiään ovat Erkki Liikanen (sd.), Olli Rehn (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.).

Katainen on ollut nyt työnsä päättävässä komissiossa varapuheenjohtaja ja hänen vastuullaan ovat olleet työpaikat, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Myös Rehn oli varapuheenjohtaja vuosina 2011–2014. Hän vastasi ensimmäisellä kaudellaan EU:n laajentumisesta ja toisella kaudella talous- ja raha-asioista. Liikasen vastuulla oli budjetti, henkilöstö ja hallinto sekä toisella kaudella yritykset ja informaatioyhteiskunta.

Jokaisella maalla on oma komissaarinsa, jolle jäsenmaat ovat lobanneet mahdollisimman vaikutusvaltaista tehtävää. Mutta kun työ alkaa, komissaarien tehtävänä on ajaa koko EU:n eikä oman maansa etua.

Näin salkut jaetaan:

Malta, Helena Dalli, Tasa-arvokomissaari

Latvia, Valdis Dombrovskis, Varapuheenjohtaja, vastuussa taloudesta, joka "palvelee kaikkia"

Portugal, Elisa Ferreira, Koheesiosta ja reformeista vastaava komissaari

Bulgaria, Mariya Gabriel, Innovaatioista ja nuorista vastaava komissaari

Italia, Paolo Gentiloni, Talouskomissaari

Ranska, Sylvie Goulard, Sisämarkkinakomissaari

Itävalta, Johannes Hahn, Budjettikomissaari, joka on vastuussa myös hallinnosta

Irlanti, Phil Hogan, Kauppakomissaari

Ruotsi, Ylva Johansson, Sisäasioiden komissaari

Tshekki, Vera Jourova, Arvoista vastaava varapuheenjohtaja

Kypros, Stella Kyriakides, Terveyskomissaari

Slovenia, Janez Lenarcic, Kriisinhallintakomissaari

Romania, Rovana Plumb, Liikennekomissaari

Belgia, Didier Reynders, Oikeuskomissaari

Kreikka, Margaritis Schinas, Varapuheenjohtaja vastuussa "eurooppalaisesta elämäntavasta"

Luxemburg, Nicolas Schmit, Työkomissaari

Slovakia, Maros Sefcovic, Varapuheenjohtaja, vastuussa EU-instituutioiden välisistä suhteista ja ennakoinnista

Viro, Kadri Simson, Energiakomissaari

Liettua, Virginijus Sinkevicius, Ympäristökomissaari

Kroatia, Dubravka Suica, Varapuheenjohtaja, vastuussa demokratiasta ja demografiasta

Hollanti, Frans Timmermans, Varapuheenjohtaja, vastuussa vihreästä ohjelmasta (Green deal)

Unkari, Laszlo Trocsanyi, Laajentumiskomissaari

Suomi, Jutta Urpilainen, Kansainvälinen kumppanuus

Tanska, Margrethe Vestager Varapuheenjohtaja, vastuussa digitaalisesta kehityksestä. Jatkaa myös kilpailukomissaarina.

Puola Janusz Wojciechowski, Maatalouskomissaari

Espanja, Josep Borrell EU:n ulkoministeri eli korkea edustaja

Saksa, Ursula von der Leyen komission puheenjohtaja

Korjattu uutista klo 16.54: Maros Sefcovic on varapuheenjohtajana vastuussa EU-instituutioiden välisistä suhteista ja ennakoinnista, ei kansainvälisistä suhteista.