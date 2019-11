Ursula von der Leyenin komissio sai hyväksynnän Euroopan parlamentilta – komissaariksi nouseva Urpilainen pitää parlamentin antamaa tukea vahvana

Saksalaisen Ursula von der Leyenin komissio on saanut hyväksynnän Euroopan parlamentilta. Parlamentti antoi uudelle komissiolle tuen äänin 461 puolesta, 157 vastaan ja 89 tyhjää.

Valta vaihtuu heti kuun vaihteessa eli uusi komissio aloittaa työnsä joulukuun alusta. Samalla Jutta Urpilainen (sd.) aloittaa kansainvälisten kumppanuuksien eli kehitysyhteistyöstä vastaavana komissaarina. Urpilainen arvioi, että uuden komission Euroopan parlamentilta saama tuki on vahva.

Urpilaisen isona työnä on Afrikka-strategian valmisteleminen yhdessä muun muassa korkean edustajan Josep Borrellin kanssa.

– Tavoite on lähteä hyvin nopeasti liikkeelle ja jo ensi vuoden aikana pystyä osoittamaan tuloksia, Urpilainen kertoi Strasbourgissa.

Hän toivoi, että EU:n ja Afrikan suhdetta hahmottava strategia olisi mahdollisimman laaja ja ottaisi huomioon myös kauppa-, ympäristö- kuin maatalouspolitiikankin.

Urpilainen on yksi komissaareista, jotka ovat rakentamassa Euroopan unionin vahvempaa ulkopolitiikkaa. Puheenjohtaja Ursula von der Leyen on nimennyt komissionsa geopoliittiseksi ja korostanut, että maailma tarvitsee vastuullista Euroopan unionia.

Geopoliittinen komissio, mitä se tarkoittaa?

Urpilaisen mukaan vahvemman roolin ottaminen tarkoittaa monenkeskisen ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolustamista. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on Urpilaisen mukaan Pariisin ilmastosopimus, josta Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä.

EU:n pitää hänen mukaansa sitoutua kansainvälisiin sopimuksiin myös toimeenpanemalla niitä käytännössä. Komission paljon odotettu vihreä suunnitelma on tästä esimerkki ja sen periaatteet heijastuvat Urpilaisen mukaan myös köyhempien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Urpilainen toivoo, että komission tavoite ulkopolitiikan vahvistamisesta otetaan huomioon myös budjettineuvotteluissa, joita Suomi parasta aikaa vetää EU-puheenjohtajamaana.

– Jotta geopoliittinen komissio oikeasti onnistuisi ja lähtisi luvatulla painoarvolla liikkeelle, se tarkoittaisi lisää rahaa ulkosuhteille. Jos me haluamme vahvistaa roolia kansainvälisillä areenoilla, se ei tapahdu vain puheilla, vaan siihen tarvitaan myös pelimerkkejä.

Urpilaisella on 3 800 alaista komission kehityspoliittisella osastolla. Tehtävä on vaikutusvaltainen myös käytettävissä olevan rahan perusteella. Kehitysyhteistyöhön on käytetty kymmenisen miljardia euroa vuodessa.

Näin suomalaiset mepit äänestivät

Suomalaismepeistä uutta komissiota tukivat kokoomuksen mepit Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, RKP:n Nils Torvalds ja keskustan Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen.

Tyhjää äänestivät vihreiden Ville Niinistö ja Heidi Hautala sekä vastaan vasemmistoliiton Silvia Modig ja perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

Teuvo Hakkarainen oli äänestyksestä poissa. Hakkarainen kertoi STT:lle, ettei ehtinyt äänestykseen lento-ongelmien takia. Hänen ensimmäinen koneensa peruttiin postilakon takia ja toista viivyttivät tekniset ongelmat.

Suomalaismepit äänestivät pitkälti eurooppalaisten puolueidensa linjoilla.

Naiset nousevat komission johtoon

Naisten ja miesten tasa-arvo korostuu uudessa komissiossa. Von der Leyenin mukaan sen lisäksi että komissiossa on pyritty tasaiseen sukupuolijakoon, myös komissaarien kabineteissa on yhtä paljon miehiä kuin naisia.

Ensimmäistä kertaa myös komission johtoportaan sukupuolijaosta tehdään tasainen. Von der Leyen lupaa tämän toteutuvan kautensa loppuun mennessä.

Komissaareista naisia on puheenjohtaja mukaan lukien 12 ja miehiä 15. Komissiossa on 27 jäsentä, koska Britannia ei lähettänyt omaa ehdokastaan.

Maahanmuuttoon on löydettävä ratkaisu

Uusi komissio jatkaa yhteisen maahanmuuttopolitiikan uudistamista.

– On tragedia, että äiti Vietnamissa saa viestin tyttäreltään Euroopasta, ettei tämä pysty hengittämään. Tällaista ei pitäisi koskaan tapahtua, von der Leyen sanoi viitaten Essexin turmaan vain muutamia viikkoja aiemmin.

39 vietnamilaista tukehtui lokakuun lopulla kuoliaaksi kylmäkuljetuskontissa heidän pyrittyään Belgiasta Britanniaan

EU tulee von der Leyenin mukaan aina tarjoamaan suojan niille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. EU:n etu on huolehtia kotiutumisesta, mutta myös siitä, että kielteisen päätöksen saaneet palaavat.

Brexitistä huolimatta EU ja Britannia tekevät hänen mukaansa läheistä yhteistyötä esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä.

– Ei ole mikään salaisuus, että tulen aina olemaan remainer (Britannian EU:ssa pysymisen puolesta).

Ilmasto ja tasa-arvo edellä

Ilmasto hyökyy von der Leyenin kaudella voimalla EU:n agendalle. Ensimmäisen sadan päivän aikana komissio esittelee vihreän ohjelman ja eurooppalaisen ilmastolain. Vihreästä ohjelmasta odotetaan lisätietoa jo muutaman viikon päästä.

Von der Leyen on lupaillut kiristystä ilmastotavoitteeseen jo vuodelle 2030. Kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi hänen mukaansa vähetä 50–55 prosentilla siihen mennessä.

– Eurooppalainen vihreä sopimus on uusi kasvustrategiamme. Se auttaa meitä leikkaamaan päästöjä ja samaan aikaan luomaan työpaikkoja.

Von der Leyen lupaa tasapainottaa ilmastotoimien vaikutusta tavallisille ihmisille rahalla, oikeudenmukaisuusmekanismilla. Kaikki on saatava hänen mukaansa muutokseen mukaan oikeudenmukaisesti, tai se ei välttämättä tapahdu ollenkaan.

EU:n päästöt vastaavat yhdeksää prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, minkä takia EU:n on pyrittävä saamaan myös muut maanosat mukaan.