Usean auton onnettomuus Nelostiellä Järvenpään ja Keravan välillä on ruuhkauttanut liikenteen

Lahdenväylällä Nelostiellä on tapahtunut kolari, jossa on osallisena useita ajoneuvoja, kertoo Liikennevirasto. Järvenpään eteläisen liittymän ja Keravan liittymän välillä tapahtunut onnettomuus on ruuhkauttanut Helsinkiin menevän liikenteen.

Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Keravan hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kahdeksalta tänä aamuna.