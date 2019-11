Useita eri valmisleipiä vedetään markkinoilta listeriavaaran vuoksi – syyksi paljastui kinkkusuikale, mutta samalla linjastolla on käsitelty muitakin eväsleivissä käytettyjä lihoja

Useita valmisleipiä vedetään pois markkinoilta listeriavaaran vuoksi.

Takaisinveto koskee ainakin seuraavia kaupassa myytäviä tuotteita: Fazer Leipomoiden Oululainen Reissumies Eväsleipä Chilikana 135g -tuote, jonka viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–29.11., S-ryhmän Makula 305g Club Wrap -tuote (kaikki päiväykset), Lidlin myymät Deli Corner paahtopaistirieskat (viimeinen käyttöpäivä 23.11.–27.11.) ja Select & Go kanarullat (viimeinen käyttöpäivä 22.11.–28.11.).

Lisäksi takaisinveto koskee seuraavia ainakin kaupoissa, kahviloissa ja hotelleissa myytäviä tuotteita: GO! Delin juusto-kinkkukolmioleipä 210g (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–1.12.), GO! Delin paahtopaistirieskakolmioleipä 165g (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–1.12.) ja GO! Delin Kana-mangokolmioleipä 175g (viimeinen käyttöpäivä on 22.11.–1.12.).

Tuotteita valmistava Evertaste O y kertoo, että tieto listeriaepäilystä tuli heidän raaka-ainetoimittajaltaan. Ilmoitus tuli kinkkusuikaleesta, mutta samalla linjastolla valmistetaan useita tuotteita, minkä vuoksi varotoimenpiteenä vedetään pois kaikki, mikä on tehty samalla linjalla, kertoo Evertasten toimitusjohtaja Timo Kontio STT:lle.

Uusia tapauksia voi yhä ilmaantua

Kontion mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa muita tuotteita, mutta niitä voi hyvinkin vielä ilmaantua.

Mahdollisesti listeriaa sisältävää raaka-ainetta on toimitettu suomalaisesta lihajalostefirmasta viikon ajan, kertoo tuotelaatupäällikkö Anne Talvio SOK:sta.

Asia selvisi Talvion mukaan perjantaina. S-ryhmän oman merkin tuotteista listeriaepäily koskee vain yhtä broileriwrap-tuotetta.

Tuotteet voi palauttaa ostopaikkaan, ja hinta hyvitetään. S-ryhmä pyytää kuluttajia hävittämään tuotteen sekajätteen mukana.

Listeria voi aiheuttaa ihmiselle listerioosi-nimisen taudin.

Tautiin sairastuvat tavallisimmin vanhukset, sairauden tai lääkityksen vuoksi vastustuskyvyltään heikentyneet ihmiset, raskaana olevat naiset sekä vastasyntyneet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Heillä tauti voi olla vaarallinen. Terve aikuinen tai lapsi sairastuu harvoin vakavasti.