Useita koiranpentuja lopetettiin – virolaismiestä epäillään salakuljetuksesta

Kahdeksan koiranpentua on jouduttu lopettamaan Helsingissä. Tulli löysi koirat viime sunnuntaina.

Noin 50-vuotias virolaismies oli ahdannut sekarotuiset pennut pahvilaatikoihin ja yritti tuoda ne maahan auton peräkontissa. Häntä epäillään salakuljetuksesta.

– Koirilla ei ollut maahantuloon vaadittavia EU-lemmikkieläinpasseja tai tunnistesiruja. Miehellä ei ollut myöskään esittää minkäänlaisia dokumentteja pentujen alkuperästä, rokotuksista tai terveydentilasta. Koirat jouduttiin lopettamaan, koska ne olisivat saattaneet aiheuttaa merkittävän terveysriskin ihmisille ja muille eläimille, Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Anne Hietala sanoo.

Poliisi epäilee, että mies oli aikeissa myydä koiranpennut Suomessa. Sama epäilty on jäänyt kiinni paperittomien koirien tuonnista aiemminkin.

Satoja eläimiä palautuu vuosittain

STT kertoi toukokuussa, että Tullissa löydettyjä, salakuljetetuiksi epäiltyjä eläimiä lopetetaan vain harvoin. Kahdeksan pennun lopettamisessa on kyse verrattain suuresta määrästä.

Vuonna 2018 Tullissa oli yhteensä 20 000 tarkastusta, joista noin 570 ei täyttänyt maahantuontivaatimuksia. Näistä vain yksi eläin lopetettiin. Useimmissa tapauksista eläimet palautetaan lähtömaahan.

Lähtömaahan palauttaminen on aina ensisijainen ratkaisu silloin, kun eläin ei täytä EU:n vaatimuksia. Toinen vaihtoehto on lopettaminen.

Eläimiä voi pitää lentokentällä korkeintaan muutaman päivän, sillä tällöin eläin ei pääse ulos tekemään tarpeitaan.

Laki sallisi myös eläimen siirtämisen aluehallintoviraston hyväksymään karanteeniin, mutta tällä hetkellä Suomessa ei ole karanteenitiloja.

Vastuu ostajalla

Poliisin mukaan eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa eläinten salakuljetuksen kitkemiseksi. Poliisi pyrkii myös tiedottamaan asiasta laajemmin mahdollisille eläinten ostajille.

– Lemmikin hankkiminen salakuljettajalta tai pentutehtailijalta on vastuutonta. Niin kauan kuin näille pennuille on kysyntää, on myös tarjontaa, Hietala sanoo.

Hänen mukaansa ostajan olisi kannettava vastuu lemmikin taustojen selvittämisestä. Usein salakuljetustapausten ja pentutehtailun taustalta paljastuu eläimelle aiheutunutta kärsimystä.

Tuontiasiakirjat voi lähettää Tullille myös nähtäväksi jo etukäteen, jotta mahdolliset ongelmat pystytään korjaamaan ennen kuin eläin saapuu Suomeen.