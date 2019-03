Uskonnollinen opettaja raiskasi 10-vuotiaan lapsen Oulussa – opetti uhrille koraania moskeijassa

Uskonnollisena opettajana toiminut keski-ikäinen mies raiskasi alle 10-vuotiaan oppilaansa Oulussa. Oulun käräjäoikeuden aiemmin tällä viikolla antaman tuomion mukaan mies kosketteli tyttöä seksuaalisesti neljällä eri kerralla viime heinä- ja lokakuun aikana. Viimeisellä kerralla mies oli työntänyt sormensa tytön sukupuolielimeen, julkisessa selosteessa todetaan.

Sanomalehti Kalevan mukaan mies teki rikokset Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan rukoushuoneessa eli moskeijassa. Rikosten uhriksi joutunut tyttö kävi moskeijassa opiskelemassa Koraania, lehti kertoo.

Tuomitun asianajaja Meeri Luolavirta ei osaa tarkemmin kommentoida miehen asemaa yhteisössä.

– Minulla ei ole hänen asemastaan tarkempaa tietoa. Tiedän vain, että hän on vastannut uskonnollisesta opetuksesta ainakin asianomistajan kohdalla, eli on tällaisessa opettajan ominaisuudessa ollut, Luolavirta sanoi STT:lle.

Liki neljä vuotta vankilaa

Kalevan mukaan 44-vuotias tuomittu Muso Asoev on Tadzhikistanin kansalainen. Julkisen selosteen mukaan Asoev käytti teossaan pakottamista.

– Mies on pitänyt tyttöä kiinni olkapäistä ja jalasta, joten tekoon on liittynyt kiinnipitämistä tarkoittavaa väkivaltaa. Tekijä on myös käyttänyt hyväkseen sitä, että tyttö on pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, julkisessa selosteessa sanotaan.

Rikosepäily tuli ilmi lapsen puheista.

Asoev tuomittiin tällä viikolla kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

– Rangaistuksessa on sitä korottavana tekijänä otettu huomioon lapsen nuori ikä sekä se, että lapsi on tuntenut erityistä luottamusta tekijään, jonka tehtävänä on ollut vastata lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta, selosteessa sanotaan.

Tuomittu syytti lasta valehtelusta

Asoev kiisti syytteen. Hänen mukaansa lapsi oli laitettu valehtelemaan velka-asian takia. Oikeus kuitenkin piti lapsen kertomusta uskottavana. Lapsen kertomusta tuki muun muassa se, että hänen käytöksensä muuttui tekoaikana.

Asoev määrättiin maksamaan lapselle yli 10 000 euroa korvauksia.

Luolavirta kertoo, että puolustus aikoo valittaa tuomiosta.