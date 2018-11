Uskonnollisia yhdyskuntia on rekisteröity tänä vuonna ennätysmäärä – "Aika oli nyt kypsä"

Keltaisen rakennuksen seinässä lukee Helluntaikirkko. Se on seissyt paikallaan vuodesta 1965, ja rakennuksessa kokoontuvalla seurakunnalla on ollut helluntailiikkeen toimintaa jo 1950-luvun alkupuolelta lähtien.

Virallisesti Kiteen Helluntaiseurakunta on kuulunut uskonnolliseen yhdyskuntaan kuitenkin vasta helmikuusta lähtien. Se on yksi yli 40:stä tänä vuonna rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskunnasta tai niiden seurakunnasta.

– Uskonnolliseen yhdyskuntaan rekisteröitymisestä keskusteltiin ensimmäisen kerran jo 10–15 vuotta sitten. Silloin aika ei ollut kypsä asialle, nyt oli, seurakunnan taustalla olevan yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Ikonen sanoo.

Edellinen ennätys ylittyi jo lokakuussa

Suomeen on rekisteröity tänä vuonna eniten uskonnollisia yhdyskuntia nykyisen uskonnonvapauslain aikana. Lokakuun loppuun mennessä Suomeen oli perustettu 42 uskonnollista yhdyskuntaa paikallisyhteisöt ja seurakunnat mukaan lukien. Viime vuonna yhdyskuntia rekisteröitiin 30, mikä oli edellinen ennätys.

Uskonnollisia yhdyskuntia oli lokakuun lopussa 480. Itsenäisiä uskonnollisia yhdyskuntia näistä on 134, paikallisyhteisöjä ja seurakuntia 346.

Toimintaa on paljon myös yhdistyksissä

Kiteen Helluntaiseurakunta toimi aiemmin tavallisena yhdistyksenä, joka on myös yhä olemassa. Uusien uskonnollisten yhdyskuntien joukossa on paljon juuri helluntaiseurakuntia, jotka vaihtavat toimintansa pohjan yhdistyksestä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Suomessa on noin 480 rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan lisäksi yli 1 300 uskontoon tai elämänkatsomukseen liittyvää tavallista yhdistystä.

– Valtaosa Suomen 50 000 helluntailaisesta toimii edelleen tavallisissa yhdistyksissä. Suomen 70 000 muslimista vain noin 15 000 on jäsenenä jossakin rekisteröidyssä islamilaisessa yhdyskunnassa, tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg Kirkon tutkimuskeskuksesta kertoo.

Kirkosta eronnut liittyy harvoin uuteen uskontoon

Uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden jäsenten määrä on kasvanut koko 2000-luvun.

Tämä kertoo Jussi Sohlbergin mukaan suomalaisten uskonnollisuuden pirstoutumisesta.

– Pohjoismaisen sekularisaation rinnalla vaikuttaa uskonnollisuuden moninaistuminen.

Kyse on ennen kaikkea siitä, että osa uskontoa harjoittavista haluaa kuulua pääkirkkojen sijasta pienempiin yhteisöihin. Kirkosta eronneet liittyvät Sohlbergin mukaan muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin vain harvoin.

– Ylipäänsä uskonnon vaihtaminen on hyvin vähäistä.

Kaikki eivät halua kuulua organisaatioon

Virallinen asema uskonnollisena yhdyskuntana ei ole vaikuttanut Kiteellä seurakunnan arkeen, kertoo pastori Kari Pölönen.

Osa seurakuntalaisista on liittynyt rekisteröityyn Kiteen Helluntaiseurakuntaan ja sitä kautta Helluntaikirkkoon, osa haluaa pysytellä poissa rekisteristä.

– On sellaisia vakaumuksen ihmisiä, jotka eivät halua kuulua mihinkään organisaatioon, Pölönen sanoo.

"En halua olla uskonnottomien joukossa"

Tavallisen yhdistyksen kautta uskontoa harjoittavat kirjautuvat tilastoissa uskontokuntiin kuulumattomiksi. Pölösen mielestä henkilökohtaisesti hänestä tuntuisi oudolta näkyä rekistereissä tuossa joukossa, kun todellisuudessa toimii aktiivisesti helluntailiikkeessä.

Samoilla linjoilla on Kiteellä seurakunnan nuorisotoiminnasta vastaava Anna-Liisa Olán.

– En halua olla uskonnottomien joukossa vaan edustaa helluntailiikettä, Olán perustelee.

Identiteetin lisäksi viralliseksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröitymiseen oli käytännöllisiä syitä.

– Jossain kohtaa oli keskustelua, etteivät ry-pohjaiset yhdistykset olisi oikeutettuja keräämään jäseniltään kolehteja tai siihen tarvittaisiin rahankeräyslupa, Kari Pölönen kertoo.

Seurakunnalle rahankeräyksen hankaloituminen tietäisi vaikeuksia, sillä jäsenistö rahoittaa toiminnan. Pölönen kokee, että rekisteröitynä yhdyskuntana rahankeruuoikeuskin on vakaammalla pohjalla kuin yhdistyksenä.

– Se on varmasti potkaissut monessa seurakunnassa asiaa eteenpäin, Pölönen arvioi.

Alle kaksi prosenttia suomalaisista

Uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut pitkään. Kun vuonna 2000 Suomessa toimi 49 itsenäistä uskonnollista yhdyskuntaa, viime vuoden lopussa määrä oli noin 130. Luvussa ovat mukana vain kattojärjestöt, eivät paikallisyhteisöt ja seurakunnat.

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärä on kasvanut hieman alle 55 000 ihmisestä 90 000:een.

Evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä on samana aikana laskenut yli 11 prosenttia, 4,4 miljoonasta 3,9 miljoonaan. Uskontokuntaan kuulumattomien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, ja viime vuonna heitä oli noin 1,5 miljoonaa. Heidän joukossaan on arviolta toistasataatuhatta eri uskontojen edustajaa, jotka harjoittavat uskontoaan rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuolella.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg muistuttaa, että rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu alle kaksi prosenttia suomalaisista.

– Vuosittain evankelisluterilaiseen kirkkoon liittyy moninkertainen määrä ihmisiä verrattuna rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyneiden määrään.

Uskontojen kirjo kasvaa

Maahanmuutto näkyy osaltaan tilastoissa.

– Esimerkiksi buddhalaisia uskonnollisia yhdyskuntia on nyt 13 kappaletta. Koko uskonnollisuuden kirjo on entistä laajempi, Sohlberg summaa.

Vuonna 2013 rekisteröity Karhun Kansa sai paljon julkisuutta, mutta se on uskonnollisten yhdyskuntien kentällä harvinaisuus. Valtaosa yhdyskunnista liittyy perinteisiin maailmanuskontoihin kuten kristinuskoon, islamiin ja buddhalaisuuteen.

Yhdyskunnan perustaminen vaatii 20 jäsentä

Nykyinen uskonnonvapauslaki tuli voimaan elokuussa 2003.

Sen mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan voi perustaa vähintään 20 henkilöä. Perustajan täytyy olla täysi-ikäinen.

Toiminnan tulee pohjautua uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin, pyhinä pidettyihin ja vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Nykyinen uskonnonvapauslaki mahdollistaa kuulumisen samanaikaisesti useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Yhdyskunnalla on kuitenkin oikeus säätää tai määrätä jäsenedellytyksissä siitä, ettei jäsen saa olla yhtä aikaa toisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.