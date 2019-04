Uudellamaalla kokoomus menettämässä paikan, Väyrynen putoamassa ja runsaasti uusia edustajia menossa läpi

Kokoomus on ääntenlaskennan alkuvaiheessa johdossa Suomen suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla. Kun äänistä on laskettu vaalipiirissä runsas kolmasosa, kokoomus on saanut äänistä 20,2 prosenttia. Toiseksi eniten ääniä on sosiaalidemokraateilla (19,3 prosenttia) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (14,8 prosenttia).

Tässä vaiheessa eniten ääniä on saanut kokoomuksen Elina Lepomäki, jolla on nyt vajaat 6 000 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä, noin 5 500, on Lepomäen puoluetoverilla Kai Mykkäsellä.

Kolmantena kisassa Uudellamaalla on tässä vaiheessa SDP:n Antti Lindtman vajaalla 4 800 äänellä. Neljäntenä Uudellamaalla on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, jolla on nyt runsaat 4 500 ääntä.

Äänten laskeminen on edennyt Uudellamaalla erityisen hitaasti.

Siniset jäämässä ilman paikkoja

Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 36 kansanedustajaa.

Jos tulokset pysyvät nykyisellään, piirin perinteinen ykköspuolue kokoomus menettää yhden kansanedustajan Uudeltamaalta ja sosiaalidemokraatit saavat kaksi edustajaa lisää. Perussuomalaiset ja keskusta ovat molemmat menettämässä kaksi paikkaa.

Vihreille on tulossa kaksi ja vasemmistoliitolle yksi paikka lisää Uudeltamaalta.

Pitkän poliittisen uran tehnyt Paavo Väyrynen on putoamassa eduskunnasta. Väyrynen on ehdolla Uudellamaalla, missä hänen puolueensa Seitsemän tähden liike ei ole saamassa yhtään paikkaa.

Väyrysen lisäksi paikkansa ovat menettämässä Uudellamaalla myös sinisten Jussi Niinistö ja Sampo Terho. Perussuomalaisista irtaantunut puolue ei ole saamassa vaalipiiristä ainoatakaan kansanedustajaa.

Sen sijaan Harry Harkimo olisi saamassa Liike Nytin ehdokkaana paikan Uudeltamaalta.

Runsaasti uusia ehdokkaita menossa läpi

Laskennan tässä vaiheessa näyttää siltä, että Uudenmaan vaalipiirissä on menossa läpi peräti 13 uutta kansanedustajaa. Tämä tarkoittaisi, että yli kolmasosa edustajista olisi uusia edustajia.

Uusia kansanedustajia tämänhetkisen tilanteen perusteella olisivat muun muassa perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja vihreiden ehdokas, näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius.

Läpi menossa olevien uusien edustajien joukkoon kuuluisi myös eläkeläisten puolesta kampanjoinut demarien Kimmo Kiljunen, joka palaisi eduskuntaan kahden vaalikauden tauon jälkeen.