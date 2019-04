Uudellamaalla kokoomus menettämässä yhden paikan, Väyrynen putoamassa ja Brother Christmas menossa läpi

Kokoomus on pitämässä paikkansa Uudenmaan vaalipiirin suurimpana puolueena. Kun äänistä on laskettu vaalipiirissä kaksi kolmasosaa, kokoomus on saanut äänistä 19,8 prosenttia. Toiseksi eniten ääniä on sosiaalidemokraateilla (18,2 prosenttia) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (16,1 prosenttia).

Tässä vaiheessa eniten ääniä on saanut kokoomuksen Elina Lepomäki, jolla on nyt vajaat 11 000 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä, noin 8 200, on Lepomäen puoluetoverilla Kai Mykkäsellä.

Kolmantena kisassa Uudellamaalla on tässä vaiheessa SDP:n Antti Lindtman 9 300 äänellä. Neljäntenä Uudellamaalla on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, jolla on nyt runsaat 7 700 ääntä.

Äänten laskeminen on edennyt Uudellamaalla erityisen hitaasti.

Siniset jäämässä ilman paikkoja

Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 36 kansanedustajaa.

Jos tulokset pysyvät nykyisellään, piirin perinteinen ykköspuolue kokoomus menettää yhden kansanedustajan Uudeltamaalta ja sosiaalidemokraatit saavat yhden edustajan lisää. Perussuomalaiset on menettämässä yhden ja keskusta kaksi paikkaa.

Vihreille on tulossa kaksi ja vasemmistoliitolle yksi paikka lisää Uudeltamaalta.

Pitkän poliittisen uran tehnyt Paavo Väyrynen on putoamassa eduskunnasta. Väyrynen on ehdolla Uudellamaalla, missä hänen puolueensa Seitsemän tähden liike ei ole saamassa yhtään paikkaa.

Väyrysen lisäksi paikkansa ovat menettämässä Uudellamaalla myös sinisten Jussi Niinistö ja Sampo Terho. Perussuomalaisista irtaantunut puolue ei ole saamassa vaalipiiristä ainoatakaan kansanedustajaa.

Sen sijaan Harry Harkimo olisi saamassa Liike Nytin ehdokkaana paikan Uudeltamaalta.

Runsaasti uusia ehdokkaita menossa läpi

Laskennan tässä vaiheessa näyttää siltä, että Uudenmaan vaalipiirissä on menossa läpi runsaasti uusia kansanedustajia.

Uusia kansanedustajia tämänhetkisen tilanteen perusteella olisivat muun muassa perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja vihreiden ehdokas, näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius. Myös Brother Christmas -hyväntekeväisyyksistä tunnettu perussuomalaisten Ari Koponen näyttäisi pääsevän kansanedustajaksi.

Pirkanmaalta nousemassa ex-pormestari Ikonen ja olympiamitalisti Asel

Kun äänistä Pirkanmaalla on laskettu hieman alle 90 prosenttia, demareille on tulossa viisi paikkaa eli yksi enemmän kuin viime vaalikaudella. Keskustan paikkamäärä on pienentymässä kolmesta kahteen.

Muiden puolueiden paikkamäärät vaikuttavat pysyvän ennallaan: vasemmistoliitto on saamassa yhden paikan, kokoomus neljä, perussuomalaiset neljä, vihreät kaksi ja kristillisdemokraatit yhden. Viime vaaleissa perussuomalaisia valittiin Pirkanmaalta neljä, mutta puolueen hajoamisen yhteydessä kolme heistä siirtyi sinisiin.

Pirkanmaan vaalipiiristä vaikuttavat nousevan uusiksi kansanedustajiksi Marko Asell (sd.), Sakari Puisto (ps.), Veikko Vallin (ps.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Jouni Ovaska (kesk.) ja Iiris Suomela (vihr.)

Anna-Kaisa Ikonen, 52, on ollut kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerinä viime vuodesta. Hän on myös Tampereen yliopiston työelämäprofessori. Ikonen toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017.

Marko Asell, 48, tunnetaan painin olympiamitalistina vuodelta 1996. Hän oli kansanedustajana vaalikaudella 2007–2011. Nokialainen Asell esiintyy parhaillaan Selviytyjät Suomi -tosi-tv-sarjassa. Asell työskentelee liikuntapaikkahoitajana ja on koulutukseltaan liikuntaohjaaja.

Iiris Suomela, 24, on yhteiskuntatieteiden opiskelija ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Oras Tynkkynen, 41, on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran vanhempi neuvonantaja. Tynkkynen nousi eduskuntaan alun perin varasijalta vuonna 2004, kun Satu Hassi pääsi europarlamenttiin. Tynkkynen ei ollut ehdolla viime vaaleissa.

Sakari Puisto, 42, on perussuomalaisten poliittinen suunnittelija ja Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen. Hän pyrki eduskuntaan myös viime vaaleissa.

Jouni Ovaska, 32, on ammatiltaan luokanopettaja. Hän on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen. Ovaska toimi keskustan puoluesihteerinä vuosina 2016–2018.

Veikko Vallin on tamperelainen yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu. Vallin oli ammattinyrkkeilijä Tony Halmeen (1963–2010) kampanjapäällikkö eduskuntavaaleissa 2003, jolloin Halme nousi roimalla äänisaaliilla eduskuntaan yhdeksi vaalikaudeksi perussuomalaisten listoilta.

Putoaminen uhkaa Pirkanmaan vaalipiirissä Harri Jaskaria (kok.), Olli-Poika Parviaista (vihr.) ja Tiina Elovaaraa (sin.).

Vaasassa perussuomalainen vloggari rohmuaa ääniä

RKP:n Henriksson ylivoimainen ykkönen

RKP puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on kerännyt Vaasan vaalipiirissä yli 14 000 ääntä, kun äänistä on laskettu yli 95 prosenttia. Äänisaaliillaan Henriksson on selvästi vaalipiirin eniten ääniä saanut ehdokas. Viime vaaleissa hän keräsi lähes 11 000 ääntä.

Toista paikkaa ääntenlaskennassa pitää ensimmäistä kertaa ehdolla oleva perussuomalaisten Mauri Peltokangas yli 12 000 äänellä.

53-vuotiaan Peltokankaan sosiaaliseen mediaan lataamat videot ovat yltäneet jopa yli miljoonaan näyttökertaan. Videoissaan hän keskustelee kameralle muun muassa Suomen turvapaikkapolitiikasta ja yleisestä turvallisuudesta.

Puolueista ääntenlaskentaa johtaa RKP. Puolue on saamassa yhden lisäpaikan eli yhteensä neljä paikkaa Vaasassa. Keskusta on Vaasassa toiseksi vahvin puolue, joka tarkoittaa että puolue on menettämässä yhden paikan ja saamassa neljä.

Monet politiikasta tutut jatkamassa

Vaasassa myös monet muut politiikan tutut nimet ovat varmistamassa paikkansa eduskunnassa. Näihin lukeutuvat muun muassa SDP:n Jutta Urpilainen, kokoomuksen Paula Risikko ja keskustan Mika Lintilä.

Sen sijaan kokoomuksen Susanna Koski on nykyisellä äänisaaliillaan jäämässä varasijalle. Kosken sijaan eduskuntaan on nousemassa kokoomuksen Janne Sankelo.

Perussuomalaiset on saamassa Vaasassa kolme paikkaa, SDP ja kokoomus kumpikin ovat pitämässä kaksi paikkaansa. Lisäksi Peter Östman on varmistamassa kristillisdemokraattien edustajapaikan vaalipiirissä.

Vaasan vaalipiiristä valitaan yhteensä 16 kansanedustajaa.

Huhtasaarelle kärkipaikka Satakunnassa, eduskuntaan nousee uusi Kalli

Satakunnan vaalipiirissä keskusta sai eduskuntaan uuden Kallin keskustakonkari Timo Kallin jätettyä eduskunnan. Eniten ääniä keskustasta Satakunnassa sai viestintätoimisto Miltton Networksin toimitusjohtaja Eeva Kalli, 38, Timo Kallin tytär.

Satakunnasta valitaan kahdeksan kansanedustajaa. SDP sai paikoista kolme, perussuomalaiset kaksi, keskusta yhden, kokoomus yhden ja vasemmistoliitto yhden. Viime vaaleista keskusta menetti toisen paikkansa SDP:lle.

Vaalipiirin ääniharavaksi nousi kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.), joka sai lähes 13 000 ääntä. Viime vaaleissa hän sai noin 9 000 ääntä. Huhtasaaren lisäksi perussuomalaisista paikan sai pastori Jari Koskela.

SDP:n edustajat ovat nykyiset kansanedustajat Kristiina Salonen ja Krista Kiuru sekä uutena Kankaanpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heidi Viljanen.

Kokoomuksesta eniten ääniä Satakunnassa sai Matias Marttinen, joka nousi uutena eduskuntaan. Hän on kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon talouspoliittinen erityisavustaja.

Vasemmistoliitosta eduskunnassa jatkaa kansanedustaja Jari Myllykoski.