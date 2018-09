Uuden Ruokaviraston pääjohtajaksi valittiin Antti-Jussi Oikarinen

Ensi vuoden alussa aloittavan Ruokaviraston pääjohtajaksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarinen, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Aiemmin Oikarinen on työskennellyt Maaseutuviraston ylijohtajana ja osastonjohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen ylijohtajana.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 ihmistä.

Uudeksi Ruokavirastoksi yhdistetään Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta. Päätoimipaikka on Seinäjoki, mutta suurin osa työntekijöistä on Helsingissä. Yhteensä työntekijöitä on lähes tuhat ja he työskentelevät 20 paikkakunnalla.

Ruokavirasto muun muassa edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä.