Uuden lastensairaalan henkilökunnalla lisää koronavirustartuntoja – myös kaksi potilasta perheineen altistunut

Helsingin Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston Taikan henkilökuntaan kuuluvilla on todettu lisää koronavirustartuntoja, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Hus ei tiedotteessaan kerro, kuinka monta uutta tartuntaa on todettu ja millä ammattiryhmillä.

Uusien tartuntojen osalta on selvitetty altistuneet, ja 19 työntekijää on asetettu kahden viikon kotikaranteeniin. Lisäksi kaksi vastaanotolla käynyttä potilasta perheineen on altistunut, ja heihin on oltu yhteydessä.

– Noin puolet osaston henkilökunnasta on kotikaranteenissa, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa toimintaan. Sisäisin siirroin, sijaisjärjestelyin, ylitöillä ja ajanvarausvastaanottojen siirroilla selviämme tästä haastavasta tilanteesta. Tärkeää on nyt saada tartuntaketju katkaistua, ylilääkäri Eero Jokinen sanoo Husin tiedotteessa.

Yksikössä hoidossa olevien potilaiden vointia seurataan huolellisesti ja perheille annetaan toimintaohjeet, Hus kertoo.

Useita Husin työntekijöitä karanteenissa

Hus kertoi torstaina koronavirustartunnasta Taika-osaston hoitajalla. Tartunta oli todettu keskiviikkona. Tuolloin kerrottiin tartunnalle altistuneen 24 ihmistä, joista kaksi on lääkäreitä.

Eilen iltapäivällä Hus tiedotti myös sairaanhoitopiirin 26 ortopedin olevan karanteenissa. Karanteeniin asetetut ortopedit olivat osallistuneet Suomen Ortopediyhdistyksen kurssille Levillä 8.–13. maaliskuuta. Kurssille osallistui ortopedejä eri puolilta Suomea.

Myöhemmin yhdellä kurssin osallistujista oli todettu koronavirustartunta. Tartunnan saanut ortopedi ei työskentele Husissa.