Uuden lastensairaalan ylilääkäri pitää epätodennäköisenä, että syöpä- ja elinsiirto-osaston potilaita olisi altistunut koronavirukselle – osaston hoitajalla tartunta, henkilökunnassa 24 altistunutta

Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla todettiin keskiviikkona koronavirustartunta, kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus torstaina.

Husin henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 ihmistä, joista kaksi on lääkäreitä. Altistuneet on asetettu kotikaranteeniin.

Tartunnan saanut hoitaja ei ole altistanut potilaita virukselle. Hän ei ole ollut työtehtävissä viime viikon perjantain jälkeen.

Uuden lastensairaalan ylilääkärin Eero Jokisen mukaan on vain erittäin pieni mahdollisuus, että koronavirukselle altistuneet 24 henkilökunnan jäsentä olisivat altistaneet potilaita.

– Kaikki nämä henkilöt olivat oireettomia potilaita hoitaessaan. Heiltä on nyt otettu koronanäytteet. Jos yllättäen sattuisi, että jollakin olisi tämä näyte positiivinen, selvitetään tartuntaketju ja kenen kanssa he ovat ehkä olleet tekemisissä, Jokinen kertoo.

Jokinen kertoo testien tulosten valmistuvan viikonloppuna.

Jokisen mukaan koronatartunnan saanut hoitaja ei ole käynyt ulkomailla, joten tämän on täytynyt saada tartunta Suomessa.

Lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

Sairaala sijaitsee Helsingin Meilahdessa.

Hus siirtyi täysvalmiuteen

Hus myös tiedotti torstaina siirtyneensä toimitusjohtajan päätöksellä korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. Husin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

Maan hallitus on yhteistoiminnassa presidentin kanssa todennut Suomen olevan poikkeustilassa koronavirustilanteen vuoksi.

– Toistaiseksi koronaviruspotilaiden hoito kuormittaa Husin sairaaloita vähän. Siirtymällä poikkeusolojen johtamisjärjestelmään ja täysvalmiuteen varmistamme toimintakykymme myös siinä vaiheessa, kun sairaaloiden kuormitus merkittävästi kasvaa, kertoo toimitusjohtaja Juha Tuominen Husin tiedotteessa.