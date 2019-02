Uudenkaupungin tuhoisa tulipalo raivoaa edelleen, palossa kuoli kaksi ihmistä

Uudenkaupungin keskustassa vanha puinen rivitalo palaa edelleen, kertoi päivystävä päällikkö Kari Alanko iltakahdeksan aikaan. Tuhoisassa palossa kuoli kaksi ihmistä, ja lisäksi yksi ihminen loukkaantui vakavasti ja yksi lievästi.

Rakennuksesta evakuoidut 12 ihmistä ovat joutuneet evakkoon.

Tähän mennessä on palanut rivitalon päätyasunto, josta tulipalo alkoi. Tuli on kuitenkin levinnyt viereisen asunnon katon päälle. Viereinen asunto on myös kärsinyt vesi- ja savuvahinkoja. Kaksi muuta asuntoa oli ainakin vielä alkuillasta tulen tavoittamattomissa.

Alanko luonnehtii kattoa monivaiheiseksi, mikä hankaloittaa sammutusta.

– Siellä on koolauksia ja alas laskettuja välejä. Kun talo on rakennettu 1800-luvulta, välimateriaalit ovat eksoottisia, pahvia, sammalta, heinää ja kaikennäköistä muutakin, Alanko kertoo.

Hän uskoi, että sammutus palopaikalla jatkuu huomisaamuun asti.

Palo oli levinnyt jo ullakolle

Rakennus on osoitteessa Ylinenkatu, ja hälytys sinne tuli kello 13:n jälkeen. Ensimmäisten yksiköiden tullessa palopaikalle tuli oli jo levinnyt päätyasunnon ullakolle.

Rivitalossa on neljä asuntoa. Se kuuluu kolmen talon kokonaisuuteen, jossa on kaikkiaan 14 asuntoa.

Pelastusviranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä Uudessakaupungissa terveydelle vaarallisesta savusta. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Paloa on sammuttamassa viitisentoista yksikköä.

Poliisi: Rikosta ei toistaiseksi epäillä

Lounais-Suomen poliisin mukaan tilannetta johtaa pelastuslaitos, eikä poliisi ainakaan vielä kerro tapahtuneesta.

Tässä vaiheessa ei ole poliisin mukaan kuitenkaan syytä epäillä, että palo olisi tahallaan sytytetty.

– Ei ole toistaiseksi mitään epäilyä, kertoo rikoskomisario Mari Sainio STT:lle.

Talo rakennettu 1800-luvulla

Tulessa oleva rivitalo on Uudenkaupungin ruutukaava-alueella, jossa on muitakin vanhoja puutaloja.

– Tämä talo on varmaankin rakennettu 1800-luvun puolivälin jälkeen, kertoo museonjohtaja Mari Jalava.

Kuitenkin taloa on muutettu varsinkin sisäpuolelta hänen mukaansa ilmeisesti 1990-luvun alkupuolella. Tällöin tehtiin muutoksia myös rakennuksen ulkopuolella, rakennettiin muun muassa ullakkoikkunoita, jotka eivät ole alkuperäisiä.

Monista puutaloista on hänen mukaansa tehty asunto-osakeyhtiöitä eli useamman asunnon taloja ilmeisesti 1990-luvun alkupuolella.