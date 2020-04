Uudenmaan rajan yli yrittelijöitä oli selvästi enemmän pääsiäisen alla – noin kuusi prosenttia käännytettiin

Uudenmaan rajoja on yritetty ylittää asiattomin perustein selvästi aiempaa enemmän pääsiäisen alla, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin tarkistuspisteille saapui kiirastorstaina yhteensä 45 604 ajoneuvoa, joista 283 ohjattiin takaisin.

Tämä on noin kuusi prosenttia tarkastetuista siinä, missä alkuviikosta käännytysten määrä oli noin 3–4 prosenttia tarkastetuista.

– Kyllä vapaa-ajan matkustaminen on se kokonaisuus, joka on nostanut määrää, kertoo viestintäasiantuntija Juuso Metsälä Helsingin poliisista.

Poliisi muistuttaa, etteivät vapaa-ajan matkustaminen, kuten mökkimatka tai pääsiäisen juhlistaminen, ole perusteltuja syitä Uudenmaan rajan ylittämiseen. Välttämätön syy on esimerkiksi työ. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Maakuntarajaa on myös yritetty ylittää kohdista, joissa ei ole tarkastuspisteitä.

Poliisi on kertonut tehostaneensa Uudenmaan rajojen valvontaa pääsiäisenä. Metsälän mukaan tehostamisessa on kyse siitä, että valvontapisteiden määrää on lisätty 40:een, kun niitä on aiemmin ollut vähemmän.

Yhdeksän sai sakot

Poliisi kertoi myös sakottaneensa torstaina valvontapisteillä yhdeksää ihmistä valmiuslain rikkomisesta, mikä on huomattavasti aiempia päiviä enemmän.

Junissa poliisi tarkisti torstaina 832 ihmisen matkustussyyn. 20 ohjattiin paluumatkalle, ja 2 sai junavalvonnassa sakot.

Sakotettuja oli torstaina saman verran kuin ensimmäisellä valvontaviikolla yhteensä.

– Uudeltamaalta ja Uudellemaalle matkustaminen on ehdottomasti kielletty ilman välttämätöntä syytä, koska liikkumisrajoituksen tavoitteena on koronaviruksen leviämisen estäminen ja kansalaisen suojeleminen, muistuttaa operaation johtaja, ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista tiedotteessa.

Poliisi kertoo tarkemmin sivuillaan siitä, millä syillä maakuntarajan saa yhä poikkeuksellisesti ylittää. Liikkumisrajoitukset ovat olleet voimassa pari viikkoa.

30 prosenttia vähäisemmät liikennemäärät

Muutoin pääsiäisliikenne on ollut Suomessa erittäin hiljaista, kerrotaan STT:lle Tampereen tieliikennekeskuksesta.

– Ei ole liikennettä suomeksi sanottuna, kertoi tieliikennepäivystäjä Jori Hildén perjantaina aamulla.

Kiirastorstaina oli yhtä hiljaista kuin tavallisena torstaina, joten pääsäisen menoliikenteestä ei ollut tietoakaan. Hildénin mukaan liikennemäärät ovat viime aikoina olleet noin 30 prosenttia normaalia vähäisemmät, mutta pääsiäisliikennettä hän arvioi vieläkin hiljaisemmaksi.