Uudenmaan vaalipiirin merkitys tulevissa eduskuntavaaleissa suurempi kuin koskaan aiemmin

Ensi vuoden eduskuntavaaleissa huomio kiinnittyy Uudellemaalle, joka on ylivoimaisesti suurin vaalipiiri. Uudellamaalla ratkaistaan pitkälti se, kuka nousee seuraavan hallituksen pääministeriksi.

Sekin on mahdollista, että Uudellamaalla nähdään titaanien taistelu ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne (Uusimaa) saa kilpakumppanikseen keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) Oulun vaalipiiristä ja valtiovarainministeri Petteri Orpon Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

– Keskustan puheenjohtajan, Sipilän, pitää olla ehdolla Uudeltamaalta, sanoo kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen myöntää, että keskusteluja Orpon vaalipiirin vaihdosta on käyty.

– Kyllä kaikista valmisteluista keskustellaan, Jokinen sanoo ja jatkaa.

– Se on hänen oma ratkaisunsa, mitä hän tekee. En lähde avaamaan sitä enempää.

Kokoomuslähteistä myös kerrotaan, ettei Orpon kannata tulla Uudellemaalle, koska kokoomus saisi nykyisillä gallupeilla Uudeltamaalta tarpeeksi paikkoja.

Voitto ratkaistaan Uudellamaalla

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vantaalainen kansanedustaja Antti Lindtman sanoo, ettei yksikään puolue voi jättää Uudenmaan tilannetta vaille erityistä huomiota, jos mielii voittaa vaalit.

– Uudenmaan vaalipiirin merkitys eduskuntavaalien ja Suomen suunnan kannalta on suurempi ja ratkaisevampi kuin koskaan aikaisemmin, kertoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Lindtman sanoo ja jatkaa.

– Uudeltamaalta valitaan enemmän kansanedustajia kuin koskaan aiemmin ja se on äänestäjämäärältään suurin vaalipiiri. Uudellamaalla on poikkeuksellisen paljon ääniä uudelleen jaossa, Lindtman perustelee.

Voitettavissa useita paikkoja

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen kertoo, että on vaikea sanoa, missä vaalit ratkaistaan. Keskustassa kuitenkin tiedostetaan, että iso Uusimaa on tärkeä vaalipiiri. Hän jatkaa, että Uusimaa on keskustalle helpompi kuin Helsinki.

Kurvinen arvioi, että keskusta voitti vuoden 2003 vaaleissa niukasti demarit ja nousi pääministeripuolueeksi, koska keskusta pärjäsi Uudellamaalla hyvin samoin kuin viime vaaleissa.

Jokinen sanoo, että Uusimaa isona vaalipiirinä on keskeisessä asemassa.

– Pienissä vaalipiireissä on voitettavissa vain yksi paikka. Uudellamaalla on voitettavissa kahdesta kolmeen paikkaa.

Jopa 100 000 ääntä uusjaossa

Tulevissa vaaleissa Uudeltamaalta poissa ovat ääniharavat Alexander Stubb (kok.), 27 000 ääntä, Carl Haglund (r.), 21 000 ja mahdollisesti Timo Soini (sin.), 29 000 ääntä. Kokoomuksella on yhteensä 50 000 ääntä uudelleen jaossa. Jokinen pitää asetelmaa haastavana, mutta ei ole tilanteesta huolissaan.

– Uskon, että äänillä on ollut puoluekanta takana ja on haluttu äänestää kokoomuslaista ehdokasta. En usko, että menetämme niitä ääniä, kun sopiva uusi ehdokas löytyy.

– Se antaa keskustalle mahdollisuuksia, kun ääniä on vapaana. Hyvällä ehdokasasettelulla voidaan pärjätä, Kurvinen sanoo.

Lindtman puolestaan kertoo, että SDP:n tilanne on hyvä, koska kaikki istuvat kansanedustajat asettuvat ehdolle ja iso osa viimeksi lähelle läpimenoa päässeistä ehdokkaista.

Kilpailu kiristyy

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo sanoo, että Uudenmaan vaalipiirillä on ollut jo vuosikymmeniä erittäin tärkeä merkitys, koska 15 prosenttia kansanedustajista valitaan sieltä ja usein Uudellamaalla on ehdolla monia puolueiden johtoon kuuluvia henkilöitä.

– Se lisää kilpailua, kun kymmeniätuhansia ääniä tulee uusjakoon ja äänestäjät eivät voi äänestää entistä ehdokastaan, Paloheimo sanoo.

Hän arvioi, että tämä asetelma lisää kilpailua sekä puolueiden sisällä että puolueiden välillä.

– Nykyään ei ole itsestään selvää, että näkyvät poliittiset johtajat, jotka jäävät vaaleista pois, että heidän saamansa äänet jäävät samalle puolueelle. Niistä noin puolella henkilö on tärkeämpi kuin puoluevalinta. Näkyvät johtajat saavat paljon niitä ääniä, jotka äänestävät pelkästään henkilöä.