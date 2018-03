Uudessa äitiyspakkauksessa leggingsit ja huopatossut – katso video uusista tuotteista

Uudessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen korotus astuu voimaan huhtikuun alussa. Korotetun äitiysavustuksen saavat kaikki, joiden synnytyksen laskettu aika on aikaisintaan kesäkuun 1. päivänä.

Uudessa äitiyspakkauksessa on yhteensä 64 tuotetta, kun niitä viime vuonna oli runsaat 50. Jatkossa tuotteiden määrää ei ole tarkoitus lisätä, vaan Kela aikoo parantaa pakkauksen laatua entisestään.

– Pakkaukseen toivotaan aika ajoin lisää kotimaisia tuotteita. Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan tuotteita tai niiden valmistajaa ei saa valita maan tai kansalaisuuden perusteella, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Tämän vuoden uutuuksia ovat muun muassa leggingsit. Lisäksi pakkauksesta löytyvät huopatossut, joihin on kuvioitu luvut 80 ja 100. Ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin 80 vuotta sitten, sillä laki äitiysavustuksesta säädettiin vuonna 1937. 100 viittaa taas viimevuotiseen itsenäisyyden juhlavuoteen.

Mikä sitten oli syy siihen, että Suomi lähti äitiyspakkausten pioneeriksi kahdeksan vuosikymmentä sitten?

– Taustalla oli tuolloin huoli syntyvyyden laskusta Suomessa, tietää Kelan kansainvälisestä viestinnästä vastaava Olga Gassen.

Viime vuonna meillä syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin itsenäisyyden aikana. Jokin uusi, vastaava kannustin olisi siis enemmän kuin tarpeen.

Auttaa ymmärtämään lapsen tarpeet

Äitiysavustus nousee nyt 30 eurolla 170 euroon. Aholaisen mukaan edellisestä korotuksesta onkin jo aikaa.

– Viimeksi tätä ennen summa nousi vuonna 2001.

Ensisynnyttäjistä arviolta yli 90 prosenttia ottaa Aholaisen mukaan avustuksena äitiyspakkauksen. Vauvansa Lucan kanssa uuden pakkauksen julkistamiseen saapunut Maarit Sarin kiittää, että pakkaus tuli monella tapaa tarpeeseen.

– Se auttoi myös hahmottamaan, mitä lapsi tarvitsee, kun Luca on meidän ensimmäinen lapsi.

Sarinia miellyttävät myös vuoden 2018 pakkauksen värit ja kuosit.

– Ne ovat aivan ihania.

Kelassa on havaittu, että poika- ja tyttövauvojen vanhemmilla on jonkin verran erilaiset toiveet äitiyspakkauksen tuotteiden väreistä. Pojille toivotaan sinisen ja vihreän sävyjä, kun taas tytöille uskotaan sopivan parhaiten oranssin tai vaaleanpunaisen. Lopputulos on kompromissi, kaikki saavat saman paketin.

Nimenmuutos ei innostanut

Vanhaan tapaan uusia äitiyspakkauksia aletaan jakaa sitten, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun. Kela arvioi, että uutta pakkausta aletaan jakaa toukokuussa.

Äitiyspakkauksen nimeä on pohdittu julkisuudessa. Nimeä esitettiin muutettavaksi muotoon, joka huomioisi paremmin myös isän roolin vanhempana.

Viime vuoden lopussa Kela teki kyselyn äitiyspakkauksen nimen muuttamisesta, mutta lähes 60 prosenttia vastanneista halusi pitää nimen entisellään, joten nimeä ei muutettu.