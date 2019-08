Uudet keinot ja kysymykset – Mikkelin Muisti aikoo tehdä sodasta kiinnostavaa, vaikkei kiinnostaisikaan

Mikkeliläinen matkailun ja sotahistorian suurhanke etenee nyt hyvää vauhtia kohti konkretiaa. Sodan ja rauhan keskus Muistin tilojen rakentaminen entiseen Päämajakouluun alkaa syksyllä.

Rakennus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja näyttelyt noin viisi kuukautta sen jälkeen. Uudentyyppinen tiedekeskus avataan yleisölle keväällä 2021.

Sodan ja rauhan keskus Muisti kytkeytyy päämajakaupungin historiaan, mutta se tahtoo olla muuta kuin perinteinen itsenäisen Suomen sotien museo.

Muisti käsittelee sotaa ihmisten kokemusten kautta. Menneisyydestä kerrotaan, mutta nykypäivän kysymyksenasettelujen avulla, Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen kertoo.

– Ideana on kuvata sotaa ilmiönä, mitä kaikkea siihen kuuluu yhteiskunnan ja ihmisen kannalta – miten sota syttyy ja miten se lopetetaan, ja mitä ihmisille tapahtuu. Vaikka se on inhimillisesti kauhea asia, niin ihmiset kuitenkin selviytyvät sodista. Se on yksi näkökulma.

– Voimme myös herättää ihmisiä ymmärtämään, miten nykymaailma toimii.

Tiedekeskuksesta tavoitellaan vetovoimaista käyntikohdetta. Hankevaiheen laskelmat on tehty 30 000–40 000 vuotuisen kävijän mukaan – Puntasen mukaan maltillisesti.

Kävijöiden tavoittamiseen hyödynnetään modernia teknologiaa, kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

– Meidän on tehtävä kohde sekä sodasta kiinnostuneille että niille, jotka eivät ole siitä kiinnostuneita. Kun ajatellaan, miten yleinen ilmiö sota on ihmiskunnan historiassa ja miten paljon sodasta on kirjoja, elokuvia tai pelejä, ei voi sanoa, ettei sota kiinnostaisi.

Muisti sijoittuu historialliseen ympäristöön Mikkelin keskustaan, 1900-luvun alussa rakennettuun Päämajakouluun, joka oli talvi- ja jatkosodissa ylipäällikkö C.G.E. Mannerheimin päämajana.

Rakennuksen päädyssä toimiva Päämajamuseo Mannerheimin työhuoneineen kytkeytyy osaksi Muistin kävijäkokemusta.

– Tuntuu, että tässä projektissa saadaan kaikki: rakennus, jolla on hieno historia ja tarina, mutta tarvitsematta tinkiä toimivista ja muuntautuvista tiloista, sanoo muutostöitä koordinoiva näyttelysuunnittelija Jenni Korhonen.

Talon ulkoinen ilme muuttuu vain vähän. Näkyvimmät muutokset tapahtuvat piha-alueella, joka jaetaan kolmeen osaan. Yksi niistä on ”paraatipiha” Päämajamuseon edustalla, paikassa josta on säilynyt useita historiallisia valokuvia päämajan ajalta.

Sisällä muutokset ovat lähinnä tilojen riisumista ja pintojen uusimista. Koulun vanhaan juhlasaliin rakennetaan 120-paikkainen auditorio ja entinen ruokala ja keittiö muuttuvat ravintolatiloiksi.

Koulumaista rakennetta käytävineen ja luokkatiloineen on haluttu säilyttää, suunnittelija, arkkitehti Risto Tulonen kertoo.

– On hienoa, että talolle on löytynyt tällainen käyttö, joka edesauttaa rakennuksen säilymistä. On rakennussuojelua parhaimmillaan, että niille löytyy uusi käyttö.

– Hyvä kokonaisuus on saatu aikaan. Tämä on suunnittelijan kannalta mielenkiintoinen työ, aika erilainen kunnalliseksi kohteeksi.