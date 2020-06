Uudet koronatartunnat edelleen nollissa Keski-Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilastot näyttävät Keski-Suomen osalta taas nollaa uusien tapausten osalta. Uusia testattuja tilastoihin lisättiin edellisen vuorokauden ajalta 51 kappaletta, joista kaikki olivat negatiivisia. Yhteensä Keski-Suomessa on nyt tehty 5 747 testiä.

Keski-Suomessa on toistaiseksi havaittu 137 tautitapausta. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea tartunta on todettu.

Koko Suomen osalta tautitapaukset kasvoivat vuorokauden aikana neljällätoista. Yhteensä koronavirus on nyt todettu Suomessa 7 087 ihmisellä.