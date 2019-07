Uudet peltipoliisit käyttöön ensin Kuutostiellä – 150 metrin päähän mittaava kamera tallentaa kännykässä puhumisenkin

Nelostien uudet automaattiset nopeusvalvontakamerat eli tuttavallisemmin peltipoliisit otetaan käyttöön sen jälkeen, kun niitä on kokeiltu Kuutostiellä Koskenkylän ja Kouvolan välillä. Jos torstaina Kuutostiellä alkava kokeilu lähtee toimimaan hyvin, kameroita voidaan asentaa tolppiin lisää nopeasti. Kuutostiellä on 16 uuden valvontakameran tolppaa. Nelostiellä tolpat sijaitsevat Jyväskylän Vaajakosken ja Heinolan Lusin välisellä tieosuudella.

– Siitä, milloin valvonta laajenee Nelostielle, ei ole tarkkaa tietoa. Ensin kokeillaan Kuutostien kamerat tai joitakin niistä. Sitten hyvin nopeasti on mahdollista siirtyä Nelostien puolelle, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Kameraa on koekäytetty myös Oulussa, jossa se on toiminut hyvin.

Kameratolpat piti alun perin ottaa Nelostiellä käyttöön huhtikuussa ja sen jälkeen kesäkuussa. Ihalaisen mukaan syynä viivästykseen ovat olleet tiedonsiirtoon liittyvät pienet ongelmat nopeudenvalvontakameran ja poliisin Liikenneturvallisuuskeskuksen välillä.

– Kun on uutta tekniikkaa, se pitää sovittaa yhteen, mikä tiedettiinkin etukäteen. Mutta siihen meni vähän enemmän aikaa kuin ajateltiin, Ihalainen kertoo.

Nelostien tieosuudelle pystytettiin viime vuoden lokakuussa 23 kameratolppaa vajaan sadan kilometrin matkalle.

Valvontakamerat on sijoitettu tiellä kohtiin, joissa on sattunut useita onnettomuuksia. Paikkojen valintaan on vaikuttanut myös se, kuinka yleistä ylinopeuden ajaminen siellä on. Liikkeelle lähdetään Nelostiellä Kuutostien tapaan ensin kevyesti yhdellä kameralla.

– Kameroita on mahdollista lisätä kameratolppiin nopeastikin, mutta koitetaan aloittaa rauhallisesti. Jos tulee ongelmia, on hankalaa, jos joka tolpassa on kamera, Ihalainen sanoo.

Uusissa kameroissa on tutkatekniikka, jolla ajonopeuksia on mahdollista mitata jopa 150 metrin päästä. Käytännössä nopeus mitataan ja kuva otetaan ainakin aluksi muutaman kymmenen metrin päästä.

– Silloin saadaan varmuudella kuva oikeasta kohteesta ja hyvin terävänä, Ihalainen sanoo.

Syynä lyhyempään etäisyyteen on myös halu välttää tilanne, jossa kuva otetaan lähellä paikkaa, jossa nopeusrajoitusmerkki vaihtuu. Jatkossa mittausta voidaan muuttaa.

Uudella kameralla voidaan seurata myös samanaikaisesti usean ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilla.

Ihalaisen mukaan vanhojen valvontakameroiden kuva on ihan hyvä, mutta uudet kamerat ovat tarkempia ja kuljettaja on helpompi erottaa valokuvasta. Uudet kamerat helpottavat myös siinä, että tiehen ei tarvitse enää asentaa silmukoita. Näin uusia kameroita voidaan asentaa helpommin myös kaupunkialueille.

Kuva siirtyy kameroista nopeasti Liikenneturvallisuuskeskukseen ja sakko tulee yleensä muutaman päivän kuluessa valon räpsähtämisestä.

Poliisilla on kolme viikkoa aikaa lähettää tieto kuljettajalle. Tavoitteena automaattisessa valvonnassa ei ole sakotus, vaan syynä ovat Ihalaisen mukaan onnettomuustilastot.

Kun uusi tieliikennelaki tulee voimaan ensi vuoden kesäkuun alussa, on poliisilla mahdollisuus ylinopeuden yhteydessä valvoa muitakin rikkeitä, kuten esimerkiksi puhelimen käyttöä tai turvavyöttä ajamista.

Sakottamista tehdään vain muiden rikkomusten yhteydessä, joten kaikkia autoilijoita ei kameroilla valvota.

Juttua korjattu 9.7.2019 kello 21.30: Otsikossa luki aluksi virheellisesti, että kamerat kuvaisivat 150 metrin päähän.