"Uudet vaalit heti, alas Sipilä, perkele!" – Senaatintori täyttyi mielenosoittajista, paikalla jyväskyläläisetkin

Uudet vaalit heti, alas Sipilä ja perkele -huudot raikuivat Helsingin Senaatintorilla palkansaajien keskusjärjestön SAK:n järjestämässä aktiivimallin vastaisessa mielenosoituksessa perjantaina. Tori oli täynnä, paikalle oli kokoontunut tuhansia ihmisiä.

Mielenosoitukseen oli tultu busseilla eri puolilta Suomea. Työttömät Juha Nordman, Kati Oksanen ja Jorma Tamminen olivat tulleet pääkaupunkiin SAK:n bussikuljetuksella Turusta yhdessä noin 700 muun varsinaissuomalaisen kanssa.

Heidän mielestään aktiivimalli on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus suoltaa keskeneräisiä ja toimimattomia ratkaisuja.

– Sivistysvaltiota ei pitäisi johtaa sillä lailla, että heitetään kolikkoa ja tehdään päätöksiä sen perusteella, Nordman sanoi.

Tammisen mukaan aktiivimalli on vain omiaan lisäämään byrokratiaa ja vaikeuttamaan pienituloisten jo entuudestaan vaikeaa selviytymistä. Oksasen mielestä köyhimmän kansanosan kurjistaminen haittaa koko kansantaloutta.

– Isäni tapasi sanoa, että köyhälle kannattaa antaa rahaa, koska se lähtee heti kiertoon. Se on hyvä lause edelleen, sillä vaikka kuinka maailmanmarkkinat vetäisivät, me tarvitsemme myös kotimaista kysyntää. Maailmanmarkkinoiden veto ei yksin riitä, Oksanen sanoi.

"Ihmisarvoa loukkaavaa politiikkaa"

SAK oli jakanut mielenosoittajille muoviämpäreitä, joita paukuttamalla protestoijat yrittivät herättää Senaatintorin laidalla seisovan Valtioneuvoston linnan väen huomion.

Rajuimmissa banderolleissa vaadittiin Suomeen yleislakkoa aktiivimallin kaatamiseksi ja sanottiin mielenosoituksen olevan lähtölaskenta vallankumoukseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n astetta maltillisemman plakaatin alla mieltään osoittivat jyväskyläläiset Suvi Ilminen ja Marja-Liisa Tuikkanen. Keski-Suomesta tuli Senaatintorille väkeä kahdeksan bussilastillisen verran.

Ilminen ja Tuikkanen lähtivät mielenosoitukseen, koska aktiivimalli on heidän mielestään epäoikeudenmukainen ja ihmisarvoa loukkaava poliittinen ratkaisu. Työnantajajärjestöjen esittämät kommentit mielenilmauksen aiheuttamista satojen miljoonien eurojen tappioista eivät kääntäneet Ilmisen ja Tuikkasen päätä.

– Tämä on vain yksi päivä, mutta työttömät joutuvat kärsimään aktiivimallista jatkuvasti ja joka päivä, Ilminen sanoi.

Ääni työttömälle

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kiitteli mielenilmaisua hienoksi, koska se antaa äänen työttömälle. Hän puhui Senaatintorille pystytetyllä lavalla.

– Tämä ääni ei aina kuulu tuohon taloon eikä Arkadianmäelle. Tänään se kuuluu, Eloranta sanoi osoittaen Valtioneuvoston linnaa, jossa on muun muassa pääministerin työhuone.

– Yhteiskunnan kermahyllyllä ihan kaikki eivät ymmärrä, mitä tavallisen suomalaisen duunarin ja työttömän elämä on, Eloranta sanoi.

– Sopimuksista on pidettävä kiinni, sopimuksia on kunnioitettava ja työttömyysturvan leikkauksesta on luovuttava.

Elorannan mukaan mielenosoitus oli tarpeen, koska hallitus ei pitänyt lupaustaan.

– Ammattiyhdistysliike ja palkansaajat tekivät raskaan kilpailukykysopimuksen. Sen yhtenä ehtona oli, että työttömyysturvaa ei enää lisää leikata, mutta valitettavasti aktiivimalli näin tekee. On suuri riski, että monet joutuvat kohtaamaan sen vajaan viiden prosentin leikkauksen.

– Suomalaiset ovat oikeudentuntoista kansaa. He kyllä tietävät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Nyt on tehty väärin, Eloranta painotti.

"Hallitus lupasi jatkossa kunnioittaa kolmikannassa sovittua"

Eloranta kertoi SAK:n työvaliokunnan käyneen aamulla ennen mielenilmaisua pääministerin virka-asunnolla keskustelemassa, mitä mielenosoituksen jälkeen seuraa.

– Mitään konkreettista uudistusta tai muutosta ei ole tulossa, mutta hallitus lupasi lisää palveluja, seurata tilannetta ja kunnioittaa vastedes kolmikannassa sovittua.

Elorannan mielestä hallituksen ei pitäisi panna sanktiota toimeen ennen kuin aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on käsitelty.

Lavalla kävivät vastustamassa aktiivimallia muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

Hallituksen puolesta kantaa ottivat aktiivimallin puolustajana profiloitunut kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen, keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni ja sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen.

Yleisö vuoroin taputti ja vuoroin buuasi. Erityisesti Vartiaisen puheenvuorot saivat mielenosoittajilta kiukkuisen ja jopa alatyylisen vastaanoton, vaikka Eloranta toivoi puheenvuorossaan, että eri mieltä olevia kohdellaan kunnioittavasti eikä ketään ivata tai pilkata.

Puheiden päätteeksi näyttelijä Sinikka Sokka ja muun muassa Ultra Brasta tuttu laulaja Vuokko Hovatta lauloivat lavalla työväenlauluja.