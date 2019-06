Uurainen houkuttelee uusia asujia – Akko-järven rannalle tulossa omarantaisia tontteja

Uuraisten kunta houkuttelee uusia asukkaita omarantaisilla tonteilla sekä järven läheisyyteen sijoittuvilla kuivan maan tonteilla. Akonniemen yleiskaava on pantu vireille, samoin Sarkolan asemakaava.

Uusien tonttien tarkka määrä ei ole vielä selvillä, koska kaavoitus on niin alkuvaiheessaan.

– Tavoitteena meillä on saada Akonniemeen noin 15–20 tonttia ja Sarkolaan noin puolet siitä, alle 10 tonttia, rakennustarkastaja Essi Jokinen kertoi.

Kaavahankkeita ollaan käynnistelemässä kunnan aloitteesta.

– Jos kaavoitus etenee sujuvasti ja ilman valituksia, se voisi olla valmis jo ensi keväänä. Rakentamaan pääsisi silloin jopa jo vuonna 2021, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoi.

Kaavojen vahvistumisen jälkeen on vielä huolehdittava muun muassa kunnallistekniikasta ja liikenneväylistä.

Kyselyjä ranta- ja muistakin tonteista tulee kuntaan tasaisesti. Kunnalla on nyt parikymmentä vapaata tonttia, mutta ne ovat aika hajallaan eri puolilla kuntaa. Omarantaisia tontteja on nyt myynnissä kaksi.

– Nämä uudet alueet sijoittuvat mukavan lähelle keskustaajamaa, Jokinen sanoi

– Etenkin Sarkolan alue on aivan keskustan tuntumassa, aluearkkitehti Susanna Paananen Saarijärveltä sanoi.

Uuraisten kunta alkoi tänä vuonna ostaa kaavoituspalvelut Saarijärven kaupungilta, jolla on sopimus myös seitsemän muun keskisuomalaiskunnan kanssa.

Myös Akonniemen laitamalla toimivan Marjoniemen tilan nykyinen omistaja Mika Saarinen sanoo, että häneltäkin on kyselty tontteja alueelta.

Kunnassa uskotaankin vahvasti siihen, että Akonniemi, vehreä niemi keskellä järveä, vetää omakotirakentajia. Saman Akko-järven rantaan rajoittuu myös uusi Sarkolan kaava-alue.

Tonttien karkeaakaan hinta-arviota ei ole vielä olemassa, vaan se hahmottuu kaavoituksen edetessä.

Akonniemen kaavoituksen yhteydessä alueella sijaitseva matkailualue on tarkoitus siirtää järven toiselle puolelle lähemmäs Marjoniemeä. Näin saadaan niemestä lisää alaa omakotitaloille.

Samalla matkailualue keskittyisi tiiviimmäksi Marjoniemen tilan tuntumaan. Saarisen mukaan alueen siirtäminen helpottaisi matkailutoimintaa.

Uurainen on yksi harvoja maakunnan kuntia, joissa väestömäärä on kasvanut jo usean vuoden ajan, ja kunta on viis veisannut väestöennusteista. Vuonna 2004 eli 15 vuotta sitten Tilastokeskus julkisti väestöennusteen, jonka mukaan Uuraisten väkiluku olisi ensi vuonna 3 265 henkeä ja vuonna 2040 vielä piirun verran vähemmän.

Nuorekkaan, Jyväskylän kyljessä kasvavan kunnan väkiluku nousi kuitenkin jo vuoden vaihteessa 3 779 henkeen (Tilastokeskuksen virallinen luku 31.12.2018).