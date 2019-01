Uuraislaiset Haaralan veljekset Toivo, 91, ja Veikko, 89, pitkän iän salaisuudesta: "Eläkkeellä ei kannata käpertyä kotiin"

Veljekset Toivo ja Veikko Haarala ovat tuttu näky Uuraisten Eläkkeensaajien riennoissa, olipa kyse matkustelusta tai jokaviikkoisesta boccia-pelistä, kesäisin mölkystä. He ovat tuttu näky myös erilaisissa talkoissa kylällä. Milloin rakennetaan toritapahtumaa, milloin autetaan naapureita.

Vauhti ei ole veljeksillä hidastunut, vaikka ikää on kertynyt Toivolle jo 91 ja Veikolle 89 vuotta.

– Jos eläkkeelle jäätyään ei mihinkään lähde, niin sitten käpertyy paikoilleen. Liikkuminen ja osallistuminen pitää virkeänä. Tapaa ihmisiä ja voi huolehtia kunnostaan, Veikko Haarala pohtii.

Molemmat miehet ovat syntyperäisiä uuraislaisia, eli kotikylän Höytiän ja oikeastaan koko kunnan ihmiset ovat miehille tuttuja. Kumpikin on omalla tavallaan osallistunut kotikunnan arkeen. Toivo Haarala on vapaa-ajallaan kiertänyt monet torpat tekemässä sähkötöitä, putkitöitä, koneremontteja ja muita hommia. Kyläläiset ovat kyllä tienneet, kenen puoleen kääntyä kun joku on vinksallaan.

Veikko Haarala on puolestaan aikanaan osallistunut yhteisten asioiden hoitoon kolmen kauden eli 12 vuoden ajan kunnanvaltuustossa SDP:n edustajana.

– Ensimmäinen kausi tosin oli vähän vajaa kun tulin varavaltuutetun paikalta kesken kauden, Veikko Haarala muistelee.

Työtä eivät virkeät veljekset ole koskaan kaihtaneet.

– Koulu kun loppui 1941, niin heti seuraavana päivänä lähdin rengiksi naapuritaloon, Toivo Haarala sanoi.

Kuusi vuotta pojat tuohon aikaan koulua kävivät, sitten oli lähdettävä leipää ansaitsemaan.

Veikko Haaralakin oli kylän taloissa töissä, ja muistaa muun muassa tehneensä metsätöitä venäläisen sotavangin kanssa.

– Yhteistä kieltä ei ollut, mutta rinnan tehtiin yhdessä metsätöitä. Elekielellä asioita selvitettiin. Uuraisilla oli useita venäläisiä sotavankeja töissä, pisimmillään he olivat täällä pari kolme vuotta, Veikko Haarala muistaa.

Renkihommista veljekset siirtyivät varsinaisen elämäntyönsä pariin uuraislaiseen peltisepänliikkeeseen. Peltihommia tehtiin pääosin kotimaisemissa, mutta työ vei muuallekin aina ulkomaita myöten. Veikko Haaralan pisin työkomennus oli Moskovassa.

– Ja Uuraisilta käytiin muun muassa Kajaanissa asti laittamassa yhden komppanian katto, hän sanoi.

Toivo Haarala teki katto- ja putkitöiden lisäksi pellistä vauvojen pesuvannoja, joita sai myyntiin kauppoihinkin.

– Mutta sitten tuli tämä muovi, ja peltivannat eivät enää kiinnostaneet. On minulla edelleen sellainen silti tallella, Toivo Haarala sanoi.

Todennäköisesti peltivannoja löytyy vielä joidenkin toistenkin uuraislaisten vinteiltä.

Toivo Haarala asuu itse rakentamassaan omakotitalossa Höytiällä nyt yksin, sillä hänen vaimonsa kuoli marraskuussa.

– Eteenpäin on vain mentävä, Toivo Haarala sanoo hiljaisella äänellä.

Veikko Haarala asuu vaimonsa kanssa kirkonkylällä rivitalossa. Molempien veljesten lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset käyvät usein kyläilemässä.

Mutta vaikka Haaralat ovat tukevasti uuraislaisia, lähes koko Suomi on miesten mukaan kierretty eläkkeensaajien kesäretkillä.

– Viime kesänä oltiin Turussa, ja hotellihuoneen ikkunasta katseltiin miten torilla kaivettiin maata lusikalla, Toivo Haarala naureskeli keskustan arkeologisia kaivauksia.

Haaralat palkittiin marraskuun lopussa Eläkkeensaajien Keskusliiton Keski-Suomen piirin syyskokouksessa ansiokkaasta työstään Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n riveissä. Jo noin neljännesvuosisadan on järjestötyö vetänyt veljeksiä, ja Veikko Haarala istuu edelleen yhdistyksen hallituksessa.

– Eläkeläiset vain kaikki mukaan järjestötoimintaan, niin ettei jää käpertymään sinne kotiin. Mölkystä ja bocciasta esimerkiksi saa sopivaa liikuntaa vielä tässä iässä, Haaralat sanoivat.