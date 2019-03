Uuraisten epäillylle bussikaappaajalle vaaditaan kolmen vuoden vankeutta

Syyttäjä vaatii Uuraisten epäillylle bussikaappaajalle noin kolmen vuoden vankeutta. Kaappauksen lisäksi vuonna 1987 syntynyttä miestä syytetään kolmesta pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, virkamiehen vastustamisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä paikalla olleiden Keskisuomalaisen ja Ylen mukaan mies huusi syyttäjän mukaan "Allahu akbar" ennen kuin tarttui ohjauspyörään tai kuljettajan käteen.

Allahu akbar- eli Jumala on suurin -huuto on tullut tunnetuksi muun muassa terroristien hyökkäyksissä. Terroristiseen toimintaan viittaavia rikosnimikkeitä ei kuitenkaan syytekirjelmästä löydy, eikä myöskään poliisi ole kertonut tällaisesta.

Salissa olleen median mukaan syytetyn puolustus perusteli oikeudessa bussimatkan tapahtumia sillä, että mies oli paniikissa, huusi Jumalaansa apuun ja horjahti kuljettajan päälle.

Mies kiistää syytteen kaappauksesta.

Syyttäjän mukaan tarkoituksena suistaa auto tieltä

Syyttäjä uskoo, että tarkoituksena oli suistaa linja-auto tieltä tai aiheuttaa muu liikenneonnettomuus. Vähintäänkin miehen täytyi syyttäjän mukaan ymmärtää asian todennäköisyys.

– (Kuljettaja) on saanut pidettyä linja-auton ajokaistalla oman ennakointinsa ja muiden matkustajien väliintulon vuoksi, syyttäjä sanoo syytekirjelmässä.

Syyttäjän mukaan teko oli vaarallinen ja seuraukset olisivat voineet olla vakavat.

– Linja-auton ajonopeus tieosuudella on ollut vähintään 80 kilometriä tunnissa. Tapahtuma-aikaan on ollut pimeää ja tienpinta märkä. Linja-autossa on ollut kuljettajan lisäksi 11 muuta matkustajaa ja tieosuudella on ollut muutakin liikennettä, myös raskasta liikennettä. Näin ollen (syytetyn) menettely on aiheuttanut vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle, syyttäjä kirjoittaa syytekirjelmässä.

Oikeudenkäynnissä on riidatonta muun muassa se, että mies käytti ennen bussimatkaa päivittäin kannabista.