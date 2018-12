Uuraisten ja Loimaan bussihyökkäyksistä epäillyt olleet yhteistyökykyisiä – poliisi selvittää yhä, onko miesten välillä yhteyksiä

Poliisi kuuli torstaina kahta miestä, joita epäillään kahdesta erillisestä bussihyökkäyksestä Uuraisilla Keski-Suomessa ja Loimaalla Varsinais-Suomessa.

– He ovat olleet ihan yhteistyöhaluisia, kertoo keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario Sanna Springare STT:lle.

KRP tutkii kahta tapausta, joissa molemmissa ulkomaalainen mies kävi bussikuskin kimppuun kesken ajon. Ensimmäinen tapaus sattui tiistaina iltapäivällä Loimaalla ja toinen keskiviikon vastaisena yönä Uuraisilla.

Springaren mukaan vaikuttaa siltä, ettei epäiltyjen miesten välillä ole yhteyksiä.

– Sitä vielä selvitetään tälläkin hetkellä, mutta ilmeisesti ei.

Springaren mukaan KRP kertoo asiasta lisää perjantaina aikaisintaan puolenpäivän aikaan.

MTV:n tietojen mukaan noin 30-vuotiaat miehet ovat turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen hakemukseensa.

Springaren mukaan miehet eivät ole kotoisin samasta maasta. Miehet ovat asuneet Suomessa, mutta asuinpaikkakuntaa tai -kuntia rikoskomisario ei kommentoinut.

Molempia tapauksia tutkitaan tällä hetkellä liikennetuhotyön yrityksinä. Loimaan tapausta tutkittiin aluksi liikennetuhotyönä, eli nimike on lieventynyt. Liikennetuhotyöstä on kyse esimerkiksi silloin, jos tekee kulkuneuvossa tai liikenteen ohjailutehtävissä olevaa henkilöä kohtaan väkivaltaa tai uhkaa häntä väkivallalla siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä eikä teko ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

– Terroristista rikosta ei tällä hetkellä tutkita. Sellaisia viitteitä ei ole tullut, Springare sanoo.

Poliisille ei ole myöskään kantautunut tietoja, että joku muu olisi suunnitellut vastaavia tekoja.

Motiivia teoille ei ole Springaren mukaan selvinnyt kuulemisissa ainakaan riittävän hyvin, vaikka miehet ovat vastailleet kysymyksiin.