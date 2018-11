Uusi Sävel vai Ypsilon? Jyväskylän ytimeen kaavaillaan uutta kolossia, ja tässä ovat neljä ehdokasta

Jyväskylän keskustassa sijaitsevaan täydennysrakentamisen kohteeseen Hannikaisenkatu 27–29 on ehdolla neljän arkkitehtitoimiston kilpailutyöt. Kilpailun arviointityö on käynnistynyt ja voittaja julkistetaan 15. tammikuuta.

Kilpailun järjestäjänä on AT Hannikaisenkatu Oy yhteistyössä asunto-osakeyhtiön ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tavoitteena on saada laadukas ja toteuttamiskelpoinen kerrostalokohde maamerkkirakennus Miltonin korttelin ytimeen.

Kilpailuun kutsutut neljä arkkitehtitoimistoa olivat Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Huttunen Lipasti Pakkanen Oy ja Arkkitehtipalvelu Oy.

Sirkka. Uudisrakennus sopeutuu ympäröiviin rakennus­korkeuksiin kahdeksankerroksisen rakennusmassan käsittelyllä kolmeen päällekkäiseen osaan: Miltonin tornin jalustaosan korkuiseen kivijalkaan, viereisten asuinrakennusten räystäskorkeuteen asettuvaan viisikerroksiseen päämassaan ja kaksikerroksiseen, parvekevyöhykkeen muotoilun avulla sisäänvedettyyn yläosaan.

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri tulkitsee hienovaraisesti Miltonin katon tunnusomaista muotoaihetta yläosan parvekevyöhykkeiden kaarevalla muotoilulla. Autopaikat sijoittuvat pihakannen alle ja yleiseen pysäköintilaitokseen.

Rakennuksen yhteistiloihin lukeutuu maantasokerrokseen sijoittuva talosauna.

Uusi sävel. Vahvaotteinen kahden kappaleen veistoksellinen kokonaisuus on hallittu ja luo uutta, leikkisää vuoropuhelua korttelin uusien ja nykyisten rakennuksien välillä. Suurkorttelin sisälle rakentuvat kaksi uutta rakennusta edustavat nykyajan arkkitehtuuria, ja taloissa käytetyt laadukkaat materiaalit kertovat keskeisestä sijainnista kaupunkirakenteessa.

Hannikaisenkadulta saavuttaessa etualue on kivettyä aukionmaista katutilaa, jossa on liiketiloille ja yhteiskäyttöautoille varattua paikoitusta. Aukio on kivettyä ”shared space” aluetta, jossa on myös reitti parkkihalliin.

Kevyen liikenteen yhteys Miltonin- tornin katoksen alta vie suoraan kauppatorille liittäen uudet talot osaksi kaupunkirakennetta ja keskustamaista asumista.

Ypsilon. Suunnitelma täydentää korttelia kiinnittymällä muodonannoltaan sekä 60-luvun tasakattoisiin että 50-luvun harjakattoisiin rakennuksiin. Maisemallisesti Miltonin rakennus säilyy maamerkkinä ja täydennysrakentaminen on sille alisteista.

Uudisrakennuksen ja Miltonin välinen kuja on julkinen tila, joka liittyy kivijalkaliiketiloineen uuden kauppatorin vaikutusalueeseen ja sitä kautta aktivoi korttelin sisäpihaa. Kattopinnoilla on kapasiteettia aurinkopaneeleille korttelin omiin energiantarpeisiin. Kattoterassi ja talvipuutarha tarjoavat asukkaille yhteisöllisiä oleskelu- ja toimintapaikkoja.

Autohalli sijoittuu kerrostalon alle.

Still. Rakennus jakaantuu kolmeen osaan. Sisääntulokerros sekä osittainen kellarikerros muodostavat jalustamaisen osan ylemmille kerroksille. Sirompi torniosa piirtyy kevyenä kaukomaisemaan. Sisäänkäynnit ja porrashuoneet ovat valoisia ja avaria. Pihakannelta laskeutuvat oleskeluportaat keventävät rakennuksen olemusta suhteessa pihatasoon ja viereisiin rakennuksiin.

Kuusikerroksisen rakennuksen ylimpään kerrokseen sijoittuu yhteissauna. Pysäköintitason päälle sijoittuvalta istutetulta ja suojaisammalta yhteispihalta avautuvat oleskeluportaat pitkine näkymineen.

Kilpailuehdotuksiin on mahdollista tutustua VR-lasien avulla keskiviikkona 12.12. kello 17.30 Tietotalon Voutisalissa (Kilpisenkatu 1).