Uusi ilme vuoden tärkeimpään juhlaan: Tältä näyttää kunnostetussa Jyväskylän ortodoksisessa kirkossa – katso 14 kuvaa

Jyväskylän ortodoksisen kirkon remontti valmistui juuri ennen vuoden tärkeintä juhlaa pääsiäistä. Rajakadulla sijaitseva kirkko oli ensimmäistä kertaa käytössä lauantaina yli kolmen kuukauden remonttitauon jälkeen.

Yleisilme kirkkosalissa on ulkopuolisen kävijän silmiin värisävyiltään hillitty mutta tunnelmaltaan juhlava. Erityisesti huomiota kerää komea ikonostaasi eli alttarin ja kirkkosalin erottava ikoniseinä, jonka puhdistetut hopeiset ikoniriisat kiiltelevät kirkkauttaan. Remontissa kymmenet ikonit puhdistettiin ja osin kunnostettiin. Ikoniriisat ovat peräisin Käkisalmen kirkosta.

Rovasti Timo Mäkirinnan mukaan remontti maksoi vajaat 300 000 euroa. Summalla uusittiin muun muassa sähköt, kirkkosalin lattia, ikonostaasi ja hankittiin kalusteita sekä parannettiin ilmanvaihtoa. Lisäksi rakennettiin uusi invavessa ja kunnostettiin keittiötila.

– Uudet kaapit ja isännöitsijän pöytä tulivat Rautalammilta. Maailmassa on paljon feikkiä, niin meillä uudet kalusteet ovat kokopuuta, joka kestää aikaa, sanoo Mäkirinta.

Remontissa vuonna 1954 valmistunut Jyväskylän pääkirkko eli Kristuksen ylösnousemuksen kirkko palautettiin alkuperäiseen asuun siltä osin kuin tämä oli mahdollista. Kyseessä on ensimmäinen jälleenrakennuskauden ortodoksikirkko Suomessa.

– Remontissa kirkkosalin korotusosa kapeni parilla metrillä. Ikonostaasin pohjaväri on nyt valkoinen aiemman vaaleanvihreän sijaan. Kirkkosalin katon väriksi palasi vanhansininen, eli se tummeni hieman. Lattia on nyt kivipuristelaattaa, ja hieman aiempaa tummempi, Mäkirinta listaa.

Mäkirinnan mukaan kunnostustöissä pyrittiin yksinkertaiseen ja haettiin lämpimiä ja turvallisia sävyjä.

Aiemmin alttarilla sijainneet Petros Sasakin suuret maalaukset siirrettiin kirkkosalin takaosaan.

– Alttarille palautettiin Tito Collianderin maalaama Kristus Kaikkivaltias. Myös ikoniseinän ikonit ovat Titon töitä, jolloin syntyi harmonisempi kokonaisuus, sanoo Mäkirinta.

Seuraavaksi ortodoksisessa kirkossa on edessä julkisivuremontti.

– Sitä emme tee vielä ensi vuonna, ehkä vuonna 2021. Ainoat tulomme ovat verotulot, ja välillä pitää maksaa vanhoja velkoja pois, kommentoi Mäkirinta.

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa on vajaat 2300 jäsentä. Seurakuntaan liittyy vuosittain enemmän uusia aikuisjäseniä kuin lapsena kastettuja.

– Aikuisia liittyviä on vuosittain 20–30. Lähes kaikilla on oman henkilöhistorian kautta joku kytkös ortodoksiseen kirkkoon, kertoo Mäkirinta.

Mäkirinnan mukaan verrattuna luterilaiseen kirkkoon ortodoksinen kirkko on perinteisempi.

– Tapamme toimia on hyvin traditionaalinen. Vaikka se on hyvin haastavaa, yritämme toteuttaa tässä ajassa sitä, miten kirkko on ennen toiminut. Emme ole milloinkaan uudistusten kärjessä, kuvailee Mäkirinta.

Ortodoksisen kirkon kirkollishallitus päätti tiistaina, että Etelä-Savossa toimiva Saimaan ortodoksinen seurakunta liittyy Jyväskylän ortodoksiseen seurakuntaan. Liitoksessa Saimaan seurakunnasta tulee Jyväskylän kappeliseurakunta. Uusi seurakunta aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2021 alussa.

– Neuvottelut asiasta seurakuntien välillä ovat alkutekijöissään. Saimaan seurakunnassa hanketta on vastustettu, joten aika näyttää, miten neuvotteluissa edetään, kommentoi Mäkiranta.