Uusi käänne: Kansalaispuolue hajosi kahtia – Väyrysen joukot valitsivat oman puoluehallituksen

Kansalaispuolue on hajonnut kahtia. Kaksi eri ryhmittymää on pitänyt tänään lauantaina kokouksen puolueen nimissä - erilaisin lopputulemin.

Paavo Väyrynen kannattajineen tiedotti vastikään, että aiemmin tänään pidetty kokous oli laiton. Puoluehallitus puolestaan tiedotti aiemmin lauantaina, että se on erottanut Paavo Väyrysen puolueen jäsenyydestä muun muassa rahaepäselvyyksien takia. Hallituksen kokoukseen osallistuivat ainakin Sami Kilpeläinen ja Piia Kattelus.

Väyrysen kannattajat valitsivat lauantaina puolueelle rinnakkaisen puoluehallituksen. Hallitukseen valittiin Väyrysen lisäksi Akseli Erkkilä ja Seppo Hauta-aho.

– Kyllä tämä pitää paikkansa. Tilanne on hyvin sekava, Hauta-aho vahvisti Keskisuomalaiselle.

Hauta-aho vahvistaa myös sen, että Kansalaispuolueen hallituksen aiempia päätöksiä on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aiemmin tällä viikolla.

– Siellä on käsitelty nähdäkseni kahta hallituksen kokousta, jotka on järjestetty sääntöjen vastaisella tavalla ja sellaiseen aikaan että kahdella henkilöllä ei ole ollut mahdollisuus osallistua niihin. Kyseisten kahden hallituksen kokouksen päätökset ovat toimenpidekiellossa.

Hauta-ahon mukaan puolue on jakautunut kahtia.

– Tilannekuva on itsellekin vähän hämärä. Jännitteitä on ollut, mutta että tämä menee tällaiseksi, tämä on yllätys.

Kansalaispuolueen perustajan Paavo Väyrysen erottamiseen liittyneissä väitetyissä väärinkäytöksissä on ilmeisesti kyse 38 000 eurosta, jotka hän olisi siirtänyt Suomen linjatukiyhdistykseltään kansalaispuolueelle lainana, kertoo Väyrysen presidentinvaalikampanjan päällikkö Seppo Hauta-aho. Myöhemmin vastaava summa siirrettiin puolueen tililtä Väyrysen valitsijamiesyhdistykselle avustuksena.

Hauta-ahon tiedossa ei ole, että asiasta olisi tehty rikosilmoitusta. Hänen mukaansa kirjausten hoitaminen on kansalaispuolueen ja Väyrysen keskinäinen asia.

Paavo Väyrynen kommentoi tiedotteen mukaan asiaa vasta maanantaina, Helsingissä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.