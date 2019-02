Uusi kasvoja Kannonkosken johtoryhmässä

Kannonkosken kunnan johtoryhmä on saanut vuodenvaihteen jälkeen kolmekin uutta kasvoa. Kunnanjohtaja Markku Vehkaojan vetämään johtoryhmään ovat tulleet uudet toimialajohtajat, kunnansihteeri-sivistysjohtaja Jarno Manni sekä kunnaninsinööri Teemu Marttinen. Kolmas uusi kasvo on henkilöstön edustajana JHL:n luottamushenkilö Jouni Hartikainen. Henkiöstön edustus kiertää vuosittain ammattiliittojen välillä. Viides johtoryhmäläinen on elinkeinokoordinaattori Anu Oksanen. Hän toimii osan työajastaan Kannonkosken, osan Kyyjärven palkkalistoilla.