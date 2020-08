Uusi koronatestausstrategia: Testauskapasiteetti pyritään nostamaan syksyllä 20  000:een vuorokaudessa, testiin päästävä päivässä

Koronatestauskapasiteetti Suomessa pyritään nostamaan syksyllä 20 000 testiin päivässä, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Koronatestiin on päästävä päivässä ja tulos on saatava päivässä.

Nykyinen laskennallinen kapasiteetti on yli 14 000 koronatestiä vuorokaudessa.

Kiuru esitteli Suomen uutta koronatestausstrategiaa tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti, että strategian päivitys on tehty, jotta uudet tartunnat ja altistuneiden ketjut pystytään tunnistamaan nopeasti ja tartuntojen leviämistä voidaan ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.

Kiuru ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, kuinka paljon rahaa laitetaan testauskapasiteetin nostamiseen.

– Tämä ei rahasta jää kiinni, tämä on tärkeä erottaa tässä keskustelussa. Valtioneuvosto on sitoutunut testaamiseen, ja nämä kulut korvataan. Minusta on tärkeää, että viesti on annettu vahvasti, että rahasta testaus ei ole kiinni, hän sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola luetteli keskeisiä haasteita ja syitä sille, miksi ruuhkat ovat päässeet syntymään. Syitä ovat muun muassa, että lieväoireiset ovat tulleet enenevässä määrin testeihin ja myös lapsia on tullut merkittävästi enemmän.

Ruuhkia on Pohjolan mukaan lisännyt lomakauden päättyminen, koulujen alkaminen ja se, että muiden samoja oireita aiheuttavien tautien määrä on lisääntynyt. Myöskään henkilöstöä ja laitteita ei ole ollut tarpeeksi.

Pohjolan mukaan näytteenottoon pääsyä on nyt sujuvoitettava ja mietittävä, miten näytteenottokeinojen monipuolisuutta pystytään parantamaan ottamalla käyttöön esimerkiksi walk in- ja drive in -testausta sekä liikkuvaa testausta.

Lisäksi Pohjolan mukaan tarvitaan investointeja ja henkilöstölisäyksiä. Testausanalyysia on tarvittaessa jaettava eri laboratorioiden välillä.

Myös yksityisen ja julkisen puolen yhteistyötä kasvatetaan.

Pohjola: Alueilla tapauskohtainen harkinta mahdollista

Kiurun mukaan lieväoireiset lapset eivät jatkossakaan saa mennä päivähoitoon tai kouluun.

STM:n johtaja Pohjola puolestaan sanoi, että vastuu asiasta on osin myös paikallisella tartuntatautiviranomaisella. Alueella, jossa koronavirusta esiintyy vain vähän, olisi hänen mukaansa mahdollista tehdä tapauskohtaista harkintaa.

Kiurun mukaan opetusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittävät pian asiaan liittyvää ohjeistusta.

Kiurun mukaan jossain vaiheessa voidaan joutua pohtimaan myös priorisointeja, ketkä testiin pääsevät, mutta tällaista ei ole vielä tehty.

Hus aikoo nostaa päivittäisen koronatestikapasiteetin 4 000:sta 10 000:een

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) koronatestikapasiteetti on tarkoitus nostaa 10 000 testiin vuorokaudessa, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettava osuus tästä olisi 2 000.

Suomen uudesta koronatestausstrategiasta kerrottiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Koko maan testauskapasiteetti pyritään nostamaan noin 20 000 testiin vuorokaudessa, eli Husin osuus olisi tästä noin puolet.

Tällä hetkellä Hus tekee noin 4 000 koronatestiä vuorokaudessa, kertoi Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Näytteenotto- ja analyysikapasiteetin nosto pyritään toteuttamaan syksyn aikana.

– Saattaa olla, että tänä aikana on järkevää miettiä käytössä olevan kapasiteetin kohdentamista sellaisiin kansalais- ja potilasryhmiin, joissa siitä on eniten hyötyä pandemian estossa, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärven mukaan syksyn flunssakaudella oireisia saattaa olla suomalaisten terveysasemien lukujen mukaan olla jopa 60 000 päivässä.

– Testauskapasiteetti tulee aina olemaan jonkin verran rajallinen. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta sitä nostetaan maksimaalisesti, Mäkijärvi sanoi.

5,6 miljoonaa pika-analytiikkaan

Kesän aikana Hus on myös palkannut noin 200 näytteenottajaa lisää, ja tarkoitus on syksyn aikana palkata toiset 200, kertoi Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa. Myös näytteenottopisteitä on lisätty ja lisätään.

Aiemmin keskiviikkona Husin talous- ja konsernijaosto päätti 5,6 miljoonan arvoisesta investoinnista koronavirustestauksen pika-analytiikkaan.​ Husin tiedotteen mukaan pika-analytiikka palvelee nopeaa potilashoitoa ja sitä tarvitaan suuren volyymin diagnostisten analysaattorien rinnalle täydentämään koronaviruksen testauskapasiteettia.

Pika-analysaattoreilla voidaan tutkia neljä näytettä kerrallaan, ja näytteiden ajoaika on noin 1,5 tuntia.

Husin hallitus käsittelee seuraavaa, yli 15 miljoonan laiteinvestointikokonaisuutta alkuviikosta.

Hankittavia laitteistoja sijoitetaan sairaaloihin, joissa on tehohoitoa vaativia potilaita, ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Novodiag System -laitteistoja hankitaan 18 yksikköä, joista 10 sijoitetaan Helsinki-Vantaalle.