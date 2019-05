Uusi lapsiasiavaltuutettu sanoo, että lastensuojelu takaperoista ja epäonnistuu osittain – yksi syy on, ettei maksuttomia harrastuksia ole tarpeeksi

Perhevapaa- ja sosiaaliturvauudistukset vauhtiin ja lapsistrategia toimenpiteiksi. Näin uusi, toukokuun alussa aloittanut lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, 43, evästää tulevaa hallitusta.

– Perhevapaauudistuksen malli ei voi olla kaikille yhtäläinen, jos lapsen etu otetaan huomioon, Pekkarinen sanoo ja viittaa siihen, että perheillä on erilaisia tilanteita.

Perhevapaat tarkoittavat äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata. Pekkarinen ei ota kantaa, minkälainen malli olisi paras, mutta keskustelua kotihoidontuesta hän pitää epäreiluna.

Kotihoidontukea maksetaan hoitovapaan ajalta, ja joka kuudes kunta maksaa siihen kuntalisää. Kuntalisiä arvostellaan siitä, että ne asettavat lapsia eriarvoiseen asemaan ja lykkäävät osan lapsista pääsyä varhaiskasvatukseen.

– Annetaan ymmärtää, että lapsen hoitaminen kotona on ongelma. Pitäisi mieluummin keskustella siitä, miten isät käyttäisivät hoitovapaata nykyistä enemmän.

Väistyvä hallitus yritti uudistaa perhevapaita, mutta hanke kaatui reilu vuosi sitten.

Ensisijaiset tuet riittävälle tasolle

Myös sotu- eli sosiaaliturvauudistus vaikuttaa perheisiin. Pekkarisen mielestä ensisijaiset tukimuodot pitää saada sille tasolle, että kenenkään ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen.

Sotu-uudistuksessakin tavoitellaan muun muassa byrokratian vähentämistä. Pekkarinen neuvoo kuitenkin rakastamaan byrokratiaa edes vähän.

– Se on oikeudenmukaisuuden paras ystävä. Jos kaikki normit puretaan, se luo epätasa-arvoa.

Sääntöjä tarvitaan muun muassa lasten edun turvaamiseksi. Pohja kansalliselle lapsistrategialle 2040 valmistui keväällä. Lapsiasiavaltuutettu toivoo, että työ etenee.

– Tarvitaan toimenpidesuunnitelma, miten lasten oikeusturva taataan päätöksenteossa.

Lisää sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun

Pekkarisen mielestä lasten edut ja oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin, kun katsotaan historiaa ja verrataan kansainvälisesti, mutta puutteitakin on.

– Lapsen edun arvioiminen päätöksenteossa on edelleen riittämätöntä. Esimerkiksi kaavoitus-, ympäristö- ja elinkeinopuolella ei usein muisteta, että vaikutuksia voi olla lapsiinkin.

Myös lastensuojelussa epäonnistutaan osittain. Pekkarinen kuvaa järjestelmää takaperoiseksi.

– Sinne on pumpattu rahaa, mutta vain pieni siivu menee ennaltaehkäisevään työhön. Ongelmat lähtevät jo peruspalveluista, ei ole esimerkiksi tarpeeksi maksuttomia harrastuksia.

Pekkarinen toivoo, että sosiaalityöntekijöitä saataisiin lisää.

– He osaavat räätälöidä palvelut niin, ettei lastensuojelun asiakkaiksi jäädä roikkumaan. Kokonaisvastuun pitäisi kuulua korkeasti koulutetuille.

Parantamista on myös lasten äänen kuulumisessa ja huomioimisessa. Pekkarisen mukaan lasten ääni kuuluu esimerkiksi mediassa aika vähän ja on paljon tilaisuuksia, jotka liittyvät lapsiin ja nuoriin mutta joissa he eivät ole paikalla.

– Osallisuus unohtuu.

Eriarvoisuus ja turvallisuus huolestuttavat

Eniten Pekkarista lasten ja nuorten tilanteessa huolestuttavat eriarvoisuus ja turvallisuus.

– Eriarvoisuus huolestuttaa etenkin, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen liittyy paljon vanhuksiin. Tuppaa olemaan niin, että kun joillekin lisätään, se on toisilta pois. Kun lapsiperheiltä karsitaan palveluja ja tulonsiirtoja, se tuntuu tulevissa sukupolvissa.

Turvallisuuspuutteet näkyvät muun muassa lasten seksuaalisissa hyväksikäyttötapauksissa.

– Osammeko kasvattaa ja kouluttaa lapsia siihen, että on tekijöitä, jotka vaarantavat psyyken?

Oma lapsuus iloinen ja äänekäs

Omaa lapsuuttaan 1970- ja 1980-luvuilla Pekkarinen kuvaa mukavaksi, iloiseksi ja äänekkääksi. Perheessä oli neljä lasta, joista Elina toiseksi nuorin, ja hoitolapsia.

– Kesät oltiin kesämökillä Nummi-Pusulassa tai mummolassa Kinnulassa, Pekkarinen muistelee.

Pekkarinen on syntynyt Espoossa ja käynyt koulut Helsingissä. Opintie vei lopulta valtiotieteiden tohtoriksi sosiaalityön oppiaineessa. Työelämässä hän toimi ennen uutta pestiään määräaikaisena sosiaalityön professorina Turun yliopistossa.

Pekkarisen viisivuotiskausi lapsiasiavaltuutettuna alkoi toukokuun alusta. Miksi hait tehtävää?

– Koen, että me tarvitsemme tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta edistyksellisen lapsipolitiikan eteenpäin viemiseksi.

Pekkarisella on vahva tutkijatausta. Hän on perehtynyt erityisesti lapsia ja nuoria koskeviin teemoihin.

– Jotta saa lapsia koskevaa tietoa läpi, täytyy melkein huutaa. Minulla on aika hyvä kompetenssi ajaa lasten asiaa.

Hyvä keskusteluyhteys lapsiin

Lapsiasiavaltuutettu arvioi ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Valtuutettu toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä, mutta ministeriö ei ohjaa toimintaa. Hän ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Pekkarinen toivoo, että hän saa luotua lapsiin sellaisen keskusteluyhteyden, että hän saa vietyä heidän viestejään päätöksentekijöille. Suunnitelmissa on muun muassa kehittää lapsibarometria ja lapsista koostuvien neuvontaryhmien työtä. Lapsibarometri on lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttama tutkimus 6-vuotiaiden lasten elämästä, ja se toteutetaan joka toinen vuosi.

– En tee työtä yksin. Toimisto auttaa aktiivisuudessa.

Hän haluaa panostaa aloitteisiin, jotka ovat ”harkittuja ja hyvin valmisteltuja”.

– Ykköstehtäväni ei ole vierailla kaikissa tilaisuuksissa.

Lapsiasiavaltuutetun virka perustettiin lailla syksyllä 2005. Aiemmin tehtävää ovat hoitaneet Tuomas Kurttila ja Maria Kaisa Aula. Kurttila haki jatkokautta, mutta Pekkarinen tuli valituksi.