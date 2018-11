Uusi malli toi selkäpotilaan pikavauhtia takaisin töihin – toipilaspäivät laskivat puoleen, kun kuntoutusta nopeutettiin uusin keinoin

Kun kello soi hoitajien toimistossa, lähihoitaja Mervi Moisiota, 45, hieman jännittää tätä nykyä. Moisio palasi vain reilu kuukausi selkäleikkauksen jälkeen töihin tehostetun palveluasumisen yksikköön Koskikaraan Konnevedellä lokakuussa – mutta selän kanssa pitää olla vieläkin tarkkana.

– Olen koittanut tehdä tätä samalla tavalla kuin ennenkin, sillä ei ole mukava sanoa, että en voi sitä tai tätä. Huolehdin kuitenkin hyvästä työergonomiasta. Ja kaikki vaativat nostot tehdään joka tapauksessa paritöinä. Työkaverit ovat ottaneet riskihommat, jos ne on voinut ennakoida, Moisio kertoo.

Moision välilevytyrä alkoi säteillä kipuna jalkaan huhtikuussa, selkä leikattiin 22. elokuuta ja hän jatkoi sairausloman päätteeksi tutussa työpaikassa 1. lokakuuta. Osa-aikaisen työn on tarkoitus vaihtua kokopäiväiseen vuodenvaihteessa.

Mervi Moision asiat rullasivat, sillä hän pääsi mukaan uraauurtavaan kuntoutushankkeeseen. Se on toteutettu Keski-Suomessa, ja tulokset julkaistiin tiistaina. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtamassa hankkeessa käyttöön otettiin uudet keinot.

Ne olivat mullistavia.

Leikkauksessa olleiden välilevytyräpotilaiden sairauspäivien määrä väheni puoleen nykyisestä, ja Kelan maksamissa sairauskorvauksissa potilasta kohti tuli säästöä 2 300 euroa, todettiin tutkimuksessa.

Tähän saakka Suomessa potilaiden toipilasaika on ollut tilastojen mukaan keskimäärin yli 80 päivää. Sairauspäivärahapäiviä ja töistä poissaoloa on kertynyt jopa kaksi kertaa pidempään kuin Ruotsissa.

– Nykyjärjestelmä toimii näin, sillä järjestelmä on liian monimutkainen. Vastuuta kuntoutuksesta ei ole oikein kenelläkään, eikä potilas tiedä oikeuksiaan. Erikoissairaanhoito määrää pitkiä sairauslomia, koska koetaan, että muuta keinoa ei ole varmistaa potilaan toipumista ja työkyvyn palauttamista, arvioi tutkimuksen teossa mukana ollut kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen Keski-Suomen keskussairaalasta.

Mervi Moisiolle puolestaan nopea kuntoutuminen on ollut miellyttävä yllätys.

– Etukäteen en osannut ennakoida toipumisen suhteen mitään. Päällimmäisenä oli vain ajatus, että kivusta pitää päästä eroon. Se jäi onneksi leikkauspöydälle, Moisio sanoo.

Tutkimuksessa tehokkaaksi osoittautui kaksi keinoa: kuntoutuksen aloittamisen nopeuttaminen ja vastuun antaminen työterveyshuollolle.

Uudessa mallissa työterveyshuolto tapasi potilaan ensimmäisen kerran jo kahden viikon kuluessa leikkauksesta. Nykytilanteessa aika on ollut lähempänä kahta kuukautta, arvioi Mauri Kallinen.

– Varhaisen tuen nopeuttaminen oli selvä parannus. Kun varhainen tuki puuttuu, sairauslomat pitkittyvät ja potilaat ikään kuin liukuvat työkyvyttömyyteen, kun yhteys työelämään katkeaa.

Uusi malli toi työterveyshuollolle vastuun seurata potilaan kuntoutumista. Tarvittavat kuntoutuspalvelut järjestivät sairaalat ja työterveyshuolto. Yhteistyötä tehtiin tiedonkulussa Kelan ja TE-keskusten kanssa.

Kallisen mukaan työnjako selkeytti nykyistä monimutkaiseksi koettua kuntoutusjärjestelmää.

– Uusi työnjako sopisi myös erikoissairaanhoidolle. Työnjako varmistaa potilaalle akuutin toipumisvaiheen, ja työkyvystä huolehtii sitten työterveyshuolto. Tasapuolisuuden vuoksi sama malli pitäisi olla sekä työssä oleville ja työttömille, Mauri Kallinen sanoo.

Mervi Moision kohdalla päätöksiä töihin paluusta tehtiin nopeasti: lopullinen päätös syntyi kuukausi leikkauksen jälkeen. Työ on sujunut pääsääntöisesti hyvin, ja Moisio on kokenut, että työterveyshuolto on pitänyt häneen hyvin yhteyttä.

– Yhden viikon olen joutunut pitämään välillä sairauslomaa, kun selkä väsyi liiaksi. Seuraan tuntemuksia tosi tarkasti. Tilanne on sellainen, että ei voi jäädä makaamaan, mutta ei voi rasittaa liikaakaan, Moisio toteaa.