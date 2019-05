Uusi ravintolalaiva laskettiin tänään Päijänteeseen – Jyväskylän satamassa ensi vuonna

Jyväskylän satama Lutakossa on saamassa uuden ravintolalaivan ensi vuonna. Jyväskyläläinen Ranowe Oy osti M/S Kalla -laivan kevättalvella 2015. Kunnostustöitä tehtiin vuosia Säynätsalossa ja tänään se laskettiin Päijänteen vesille.

Historiallinen alus on saatu uudelleen risteilykuntoon ja tulee Rhea Shiplines Oy:n ravintolalaivaksi Lutakkoon ensi vuonna. Matkustaja-aluksena toiminut laiva majaili aikaisemmin Joensuussa, jossa se lojui käyttämättömänä parikymmentä vuotta.

– Ranowe on sen suunnitellut ja uudelleenrakentanut laivan historiaa kunnioittaen. 1891 rakennettu alus on aiemmin ollut Kuopiossa höyrylaivana. Ranowe on vastuussa myös laivan varustamisesta lopulliseen kuntoon saakka. Odotettavissa on ainakin satakunta asiakaspaikkaa, mutta nämäkin yksityiskohdat varmistuvat myöhemmin, sanoo Rhea Shiplines Oy:n toimitusjohtaja Sari Wigell.

Lutakon satamassa on jo muitakin ravintolalaivoja. Musta Magia ja Rhea Shiplinesin toinen, pelkkänä ravintolalaivana toimiva Gaia ovat olleet jyväskyläläisten suosiossa. Rhea Shiplinesin miltei 200-paikkainen nimikkopaatti Rhea risteilee aktiivisesti Päijänteen vesistössä.

– Uudella tulokkaalla on totta kai omat historialliset ominaispiirteensä. Käyttötarkoituksista pitää vielä sopia tarkemmin Jyväskylän kaupungin kanssa, mutta uudella ravintolalaivalla on myös liikkumamahdollisuus.