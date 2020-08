Uusi testausstrategia ajaa sairaanhoitopiirit tiukkaan paikkaan – "Jos kaikki flunssaoireiset tulee testata yhden päivän viiveellä, haaste on suuri"

Uusi testausstrategia luo hankaluuksia sairaanhoitopiirien koronaviruksen näytteenottopisteille. Käytännössä sairaanhoitopiirit joutuvat moninkertaistamaan testauskapasiteettinsa nykyisestä.

– Jos kaikki flunssaoireiset tulee testata yhden päivän viiveellä ja saada vastaus päivän viiveellä, haaste on suuri, Espoon terveyspalveluiden johtaja Sanna Svahn sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti viime viikolla Suomen uuden päivitetyn koronaviruksen testausstrategian. Jatkossa tavoitteena on, että koronatestiin pääsisi päivässä ja myös tulos saataisiin vuorokauden sisällä. Testauskapasiteettia on tarkoitus nostaa samalla 20 000 testiin päivässä. Nykyinen laskennallinen kapasiteetti on runsaat 14 000 koronatestiä vuorokaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola ei vielä osaa ottaa kantaa siihen, kuinka kauan tavoitteen saavuttaminen kestää. Vaikka näytteenotto on paikoitellen ruuhkautunut, Pohjolan mukaan monet sairaanhoitopiirit ovat saaneet purettua pitkiä testausjonoja viime aikoina tehtyjen toimien avulla.

Työntekijöitä on esimerkiksi rekrytoitu testauspaikoille ja uusia laitteita hankittu.

– On otettu käyttöön myös uudentyyppisiä näytteenottopisteitä, kuten drive-in-pisteitä, joista pystytään ottamaan nopeammin testejä kuin perinteisessä laboratoriossa, Pohjola kertoo.

Flunssapotilaat ruuhkauttavat testijonot

Testauspisteiden ruuhkautuminen johtuu koronatestausten kysynnän merkittävästä kasvusta. Kysynnän kasvu johtuu etenkin siitä, että muiden samoja oireita aiheuttavien tautien, kuten flunssan, määrä on lisääntynyt.

– Yksi kahdestasadasta näytteestä on positiivinen. Kun muut infektiot aiheuttavat samanlaisia oireita kuin korona, niitä ei voida oireiden puolesta erottaa toisistaan, Svahn kertoo.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus suhteessa asukaslukuun on viime aikoina ollut korkeinta Espoossa ja Turussa.

Svahnin mukaan tällä hetkellä Espoossa testausaikoja on saatavilla jo samalle tai seuraavalle päivälle. Espoo tilaa näytteenottopalvelut Huslabilta. Testitulokset ovat hänen mukaansa tulleet 1-4 vuorokauden viiveellä.

– Tilanne on parantunut sen jälkeen, kun kapasiteettia on lisätty. Vielä viime viikolla viive näytteenottoon pääsyssä oli 1-4 vuorokautta.

Turussa koronavirustesteihin pääsyä voi joutua odottamaan pisimmillään 3-4 vuorokautta. Samoin testituloksia voi joutua odottamaan toiset 3-4 vuorokautta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan pitkittynyt odotusaika johtuu osittain siitä, että laboratoriopyyntöjen määrä on ylittänyt sairaanhoitopiirin käytössä olevan analytiikkakapasiteetin.

Tavoite saavutetaan syksyn aikana

Pietilän mukaan uusi strategia on haaste kaikkialla. Hän uskoo, että vuorokaudessa testiin pääsemisen tavoitteeseen päästään muutamassa viikossa.

– Mutta ennen kuin pystytään "sekä testiin pääsy että tulos vuorokaudessa -suositukseen", se menee kyllä varmaan lokakuun loppuun tai marraskuulle.

Jotta tavoitteeseen päästäisiin, se vaatisi Pietilän mukaan kapasiteetin tuplaamista. Kapasiteetin riittävyyden varmistamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäyssuunnitelmana on kolmin- tai nelinkertaistaa kapasiteetti nykyiseen verrattuna.

Tämänhetkinen testauskapasiteetti on hieman yli tuhat testiä vuorokaudessa.

– Teoriassa kapasiteetti on 18 00 testiä vuorokaudessa, mutta silloin kaiken pitäisi toimia täydellä teholla eri vuoroissa seitsemänä päivänä viikossa.

Kahden viime viikon aikana Turussa on tehty keskimäärin 700–800 testiä vuorokaudessa.