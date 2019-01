Uusi ulkonäkö ja oudot prosentit hämmentävät – näin verokortti on muuttunut ja nämä asiat sinun tulee siitä tietää

Viime viikkoina postitetut uudet verokortit ovat herättäneet vastaanottajissa jonkin verran hämmennystä. Veroprosenteissa ja niiden perusteina olevissa tuloarvioissa on ollut yllätyksiä. Asiasta on käyty keskusteluja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Verohallinnon mukaan prosenttien laskemisessa ei ole kuitenkaan havaittu tapahtuneen yleistä virhettä eivätkä prosenttien määrittelemisen perusteet ole muuttuneet.

– Silläkin voi olla vaikutusta, että tuloveroprosentteja on poliittisilla päätöksillä jonkin verran laskettu. Tämä voi yllättää jotkut, apulaisjohtaja Niina Arjanne pohtii.

– Mutta jos selvästi vaikuttaa siltä, että tulot ja vähennykset ovat väärin, kannattaa käydä Omavero-verkkopalvelussa laskemassa uusi prosentti ja ilmoittaa väärästä prosentista meille. Silloin voidaan tutkia, onko taustalla jotain erityistä virhettä.

Omavero-sivuston lisäksi veroprosenttia voi muuttaa myös soittamalla Verohallinnon puhelinpalveluun tai käymällä verotoimistossa.

Verokortin muuttaminen verkossa tapahtuu nyt hieman eri tavalla kuin verokorttiaikaan vuosi sitten.

– Aiemmin käytössä oli Verokortti verkossa -palvelu, mutta marraskuun alussa verokorttiasiat siirtyivät Omaveroon. Uusi sovellus on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja se on hieman eri näköinen kuin vanha, Arjanne kertoo.

Myös itse verokortissa on tapahtunut joitakin muutoksia. Palkkakausikohtaisia tulorajoja ei enää ole, vaan koko vuodelle on yksi tuloraja. Myös sivutuloverokortti on jäänyt historiaan, ja kaikilla palkkatuloilla on nyt yksi ja sama verokortti. Korttia saa myös kopioida vapaasti eikä alkuperäistä tarvitse antaa työnantajalle.

– Uudenlaisesta kortista on tullut jonkin verran kysymyksiä. Ehkä eniten on kyselty kortin muuttuneesta ulkonäöstä. Tiedot ovat kortissa hieman eri järjestyksessä, ja on kyselty, mistä mikäkin löytyy, Arjanne kertoo.

Kun kortissa on vain yksi tuloraja, on kortin omistajan seurattava tulojensa kertymistä ja tehtävä muutosverokortti, jos tulot tai vähennykset ovat selvästi poikkeamassa arvioidusta.

Tehtävää on tarkoitus helpottaa vuoden alusta käyttöön otetulla tulorekisterillä, joka velvoittaa työnantajan ilmoittamaan sinne maksamansa palkat. Helmikuun alusta lähtien nämä tiedot ovat nähtävillä myös Omavero-sivustolla.