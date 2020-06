Uusi vesiliikennelaki edelleen vieras osalle juhannuksen veneilijöistä – kaikki eivät tiedä, kuka on veneen päällikkö

Aurinkoinen juhannus on saanut monet suomalaiset lähtemään vesille. Samalla ilmeni, ettei kesäkuun alussa voimaan tullut vesiliikennelaki ole vielä kaikille veneilijöille tuttu.

Uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö. Päällikön tehtävänä on vastata siitä, että veneessä on pakolliset turvallisuusvarusteet, pelastusliivit on puettu olosuhteiden niin vaatiessa ja kaikki veneessä olevat osaavat toimia hätätilanteessa.

– Havaintojemme mukaan kaikille veneilijöille ei ole täysin selvää, kuka on aluksessa päällikkönä, Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtaja Janne Ryönänkoski toteaa.

Uuden lain tarkoituksena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä. Laissa määrätään myös veneen pakollisista varusteista.

Myös veneiden varustelussa on edelleen puutteita. Tulli kertoi juhannusaattona Twitterissä, että juhannuksen vesiliikennevalvonnassa Helsingissä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa löytyi valitettavan paljon huomautettavaa veneiden varusteissa. Erityisesti käsisammutin puuttui tai sammuttimen huolto oli laiminlyöty.

Ryönänkosken arvion mukaan veneiden varusteissa havaitut puutteet ja ihmisten käyttäytyminen ovat noudattaneet aiempien vuosien linjaa eikä uuden vesiliikennelain voimaantulo näy merkittävästi tehtävissä.

Puutteita lain noudattamisessa on havaittu etenkin Suomenlahdella. Meripelastuspäällikkö Petri Kippola Länsi-Suomen merivartiostosta ei ole havainnut, että uuden lain voimaantulo olisi aiheuttanut Länsi-Suomessa veneilijöille ongelmia.

– Ei ole ollut mitään ongelmaa tähän mennessä. Uudesta laista on tiedotettu hyvin, ja suurin osa veneilijöistä toivottavasti tietää uudet muutokset.

"Ihmisiä enemmän vesillä"

Meripelastustehtävissä kiireisintä oli juhannusaattona Suomenlahdella ja pääkaupunkiseudun edustalla. Meripelastus- ja avustustapahtumia Suomenlahdella oli juhannuksen menoliikenteen ja juhannusaaton aikana 23 kappaletta.

– Näppituntumalta nyt on ollut jonkun verran vilkkaampi juhannus kuin viime vuonna. Sää on ollut otollinen, ja ihmiset ovat olleet aktiivisesti mökeillä ja liikkeellä. Koronatilanteen vuoksi kotimaan matkailu on nyt vilkasta ja ihmisiä on enemmän vesillä, meripelastusjohtaja Ryönänkoski kertoo.

Pääosassa tapauksista kyse oli teknisistä vioista tai karille ajosta.

– Pelastuslaitoksen kanssa on ollut myös ensihoitotehtäviä ja jonkin verran järjestyshäiriöitä, joita on hoidettu yhdessä poliisin kanssa.

Länsi-Suomessa juhannus alkoi rauhallisesti. Meripelastusjohtaja Petri Kippola Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo, että juhannus on tähän asti ollut Länsi-Suomen merivartioston toiminta-alueella todella rauhallinen ja meripelastuksella oli juhannusaattona vain yksittäisiä tehtäviä.

– Meripelastuksen osalta on ollut hämmästyttävän rauhallista. Yleensä tehtävämäärät kuitenkin lisääntyvät, kun juhannuksen pyhät jatkuvat.

Päijänteellä kivi aiheutti vuodon

Päijänteellä Kuhmoisissa seitsemän ihmistä joutui vaaratilanteeseen juhannuspäivänä, kun heidän iso moottoriveneensä osui kiville ja alkoi vuotaa. 13-metrinen vene saatiin kuitenkin siirrettyä niin matalaan veteen, että se ei ollut enää uppoamisvaarassa, kerrottiin pelastuslaitokselta STT:lle.

Koukkusaaren luona tapahtuneesta haverista tuli hälytys pelastuslaitokselle noin kello 15.30.

Pelastustöissä oli mukana Keski-Suomen Kuhmoisissa yli kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.

Kaikki veneessä olleet ihmiset sekä mukana ollut koira selvisivät kivilleajosta ja veneen vuodosta ilman loukkaantumisia.

Vapaaehtoisilla pelastuspartioilla viime vuotta vilkkaampaa

Viranomaisten lisäksi Suomen meripelastusseuran vapaaehtoisten pelastajien Operaatio Meritähti päivystää vesistöillä koko juhannuksen ajan torstai-illasta sunnuntai-iltaan. Meripelastusseuran mukaan juhannus on sujunut melko rauhallisesti ja tehtäviä oli juhannuspäivään mennessä ollut lähes 90.

Suurin osa tehtävistä koski teknisiä vikoja ja karilleajoja. Myös vapaaehtoisilla pelastajilla kiireisintä on ollut Suomenlahdella.

– Ihan normaali juhannus, mutta huomattavasti vilkkaampi kuin viime vuonna, Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg kertoo.

Stenberg arvioi, että meripelastustehtävät voivat lisääntyä juhannuspäivän aikana, kun tuulisuus merialueilla kasvaa.