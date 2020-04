Uusia koronatartuntoja 155 – Suomessa on nyt 4  284 varmistettua tartuntaa

Suomessa on yhteensä 4 284 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 155.

Uusien tartuntojen lukumäärä on nousussa, sillä eilen keskiviikkona uusia tartuntoja ilmoitettiin olleen 115.

THL kertoo mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin tänään. THL:n eilen ilmoittamien lukujen mukaan tiedossa oli yhteensä 149 koronaan kuollutta ihmistä. Se oli kahdeksan enemmän kuin tiistaina.

Naiset ovat tartunnan saaneista edelleen hienoinen enemmistö: 52,5 prosenttia varmistetun virustartunnan saaneista on naisia.

Ikäryhmässä 50–59-vuotiaat on yhä eniten tartuntoja, kaikkiaan 853. Vähiten tartuntoja on alle yhdeksänvuotiailla (86) ja alle 20-vuotiailla (211). Ikäryhmissä 20–29, 30–39 ja 40–49 on kaikissa noin 700 tartuntaa.

Eniten koronavirustartuntoja on edelleen pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 1 592, Espoossa 441 ja Vantaalla 365 todettua tartuntaa.

Yli sata koronan aiheuttamaan tautiin sairastunutta on löydetty Tampereelta ja Turusta. Jyväskylässä tartuntoja on raportoitu 94 ja Oulussa 80.