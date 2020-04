Uusia koronatartuntoja 85 – yhteensä Suomessa on nyt 3  868 varmistettua tartuntaa

Suomessa on nyt 3 868 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 85.

Eniten tartuntoja on 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, 790 kappaletta. 20–29-vuotiaiden, 30–39-vuotiaiden sekä 40–49-vuotiaiden ikäryhmissä on kussakin suurin piirtein saman verran tartuntoja, noin 620–660 kussakin.

Naisia tartunnan saaneista on noin 52,5 prosenttia ja miehiä 47,5 prosenttia.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Sunnuntaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 94 ihmistä. Luvuista voi kuitenkin puuttua kymmeniä hoivakodeissa tapahtuneita kuolemantapauksia. Yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällaisia kirjaamattomia kuolemantapauksia on jopa 50–60.

Sunnuntain THL:n tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 192 potilasta. Tehohoidossa on 68 potilasta, joista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 46.