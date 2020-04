Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja Suomessa 97

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uusia koronavirustartuntoja on 97. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt 1 615.

Eniten tartuntoja Suomessa on varmistettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa tartuntoja on nyt 1 015. Yli sata varmistettua tartuntaa on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa lukema on nyt 111. Kolmanneksi eniten tartuntoja (80) on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Vähiten varmistettuja tartuntoja on Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on kolme.

Eniten koronavirustartuntoja on ikäryhmässä 50–59-vuotiaat, jossa tartunnan on saanut 344 ihmistä.

THL kertoo myöhemmin perjantaina tarkempia tietoja koronavirukseen kuolleista sekä sairaalahoidossa olevista potilaista. Torstaihin mennessä koronavirukseen oli Suomessa kuollut 19 ihmistä. Sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi torstaina 160 potilasta, joista 65 tehohoidossa.